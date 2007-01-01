Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Подстолье обеденное Matte, произведённого компанией ChiedoCover
Подстолье обеденное Matte
8 оценок
4 990
Подстолье обеденное Matte - фото 1Подстолье обеденное Matte - фото 2Подстолье обеденное Matte - фото 3Подстолье обеденное Matte - фото 4

Подстолье обеденное Matte

Артикул: CH-081-495
8 оценок
Основные характеристики
  • Ширина620 мм
  • Глубина620 мм
  • Высота720 мм
  • Вес6.52 кг
Все характеристики
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина620 мм
  • Глубина620 мм
  • Высота720 мм
  • Вес6.52 кг
  • Рекомендуемый размер столешницы800*800 мм
  • Максимальная нагрузка100 кг
  • Материал подстольяметалл
  • Цветчерный, золотой

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки2 мм
  • Высота упаковки1 мм
  • Глубина упаковки8 мм
  • Вес упаковки7.20 кг
  • Объём упаковки0.02 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Подстолье обеденное Matte
Подстолье обеденное Matte
4 990
