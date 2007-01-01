Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина620 мм
- Глубина620 мм
- Высота720 мм
- Вес6.52 кг
- Рекомендуемый размер столешницы800*800 мм
- Максимальная нагрузка100 кг
- Материал подстольяметалл
- Цветчерный, золотой
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки2 мм
- Высота упаковки1 мм
- Глубина упаковки8 мм
- Вес упаковки7.20 кг
- Объём упаковки0.02 м3
- Изделия стопируютсяНет