Подстолье Лиз
Подстолье Лиз
6 оценок
8 390
Подстолье Лиз - фото 1Подстолье Лиз - фото 2Подстолье Лиз - фото 3Подстолье Лиз - фото 4Подстолье Лиз - фото 5
3D-модель
Подстолье Лиз

Артикул: CH-071-160
6 оценок
Основные характеристики
  • Ширина520 мм
  • Глубина520 мм
  • Высота720 мм
Все характеристики
Подстолье Л100
Фотография товара Подстолье Л100 от компании ChiedoCover.
Подстолье с электроприводом Прем, серый
Фотография товара Подстолье с электроприводом Прем, серый от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Надежное металлическое подстолье – это залог долговечности и эстетики мебели в вашем заведении. Модель представляет собой прочную опору для квадратного стола, обеспечивающую устойчивость и долгий срок службы даже при интенсивном использовании.

Особенности:
1. Прочность и надежность: прекрасно подходит для эксплуатации в заведениях с высокой проходимостью.
2. Широкий ассортимент: возможность изготовления в различных цветах и размерах позволит подобрать идеальное решение под интерьер вашего заведения.
3. Удобство: легко монтируется и не требует сложного ухода.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина520 мм
  • Глубина520 мм
  • Высота720 мм

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Скачать 3D-модельХарактеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Надёжная упаковка

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Столешница HPL, 37 мм, с кромкой ПВХ, 1000x1000
5 790
Оптовая цена

Столешница HPL, 37 мм, с кромкой ПВХ, 1000x1000

39
Столешница Хлое
от93 990

Столешница Хлое

13
Столешница HPL прямоугольная, 25 мм, с кромкой ПВХ, 1400x800
5 490
Оптовая цена

Столешница HPL прямоугольная, 25 мм, с кромкой ПВХ, 1400x800

35
Столешница компактная Хелсинки светло-коричневая 120*80
от17 590
Оптовая цена

Столешница компактная Хелсинки светло-коричневая 120*80

9
В наличии 9 шт.
Столешница Werzalit квадратная 700*700, белый
от6 890
Оптовая цена

Столешница Werzalit квадратная 700*700, белый

45
В наличии 50 шт.
Слэб Феликс
от25 490

Слэб Феликс

11
Столешница шпон, 60 мм, круглая
от8 390
Оптовая цена

Столешница шпон, 60 мм, круглая

49
Распродажа
Столешница Werzalit прямоугольная 1200*800, бук
от11 49018
13 990 ₽Оптовая цена

Столешница Werzalit прямоугольная 1200*800, бук

48
В наличии 50 шт.
Столешница HPL, 25 мм, с кромкой ПВХ, 800x800
3 690
Оптовая цена

Столешница HPL, 25 мм, с кромкой ПВХ, 800x800

43
Столешница Камо 2, HPL, круглая
от4 890
Оптовая цена

Столешница Камо 2, HPL, круглая

45

Другие товары из раздела подстолья и опоры для столов

Распродажа
Подстолье с электроприводом Латен, черный
от24 1904
25 090 ₽Оптовая цена

Подстолье с электроприводом Латен, черный

6
В наличии 85 шт.
Подстолье Спейс 50
16 290
Оптовая цена

Подстолье Спейс 50

10
Подстолье Арена
10 190
Оптовая цена

Подстолье Арена

8
Подстолье Т-10, белый
4 790

Подстолье Т-10, белый

8
В наличии 66 шт.
Подстолье Т-10, черный
4 790

Подстолье Т-10, черный

15
Подстолье обеденное Феллини
5 390

Подстолье обеденное Феллини

13
В наличии 37 шт.
Подстолье обеденное Валентин
5 990

Подстолье обеденное Валентин

11
В наличии 36 шт.
Каркас складного круглого стола
от3 690

Каркас складного круглого стола

8
Каркас стола "Дельта"
от3 390

Каркас стола "Дельта"

5
Каркас стола "Лидер 3", шампань
от3 790

Каркас стола "Лидер 3", шампань

12

Столешница HPL, 37 мм, с кромкой ПВХ, 1000x1000
Столешница Хлое
Столешница HPL прямоугольная, 25 мм, с кромкой ПВХ, 1400x800
Столешница компактная Хелсинки светло-коричневая 120*80
