Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина1080 мм
- Глубина700 мм
- Высота1860 мм
- Материалротанг
- Цветтемно-коричневый
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
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