Характеристики товара
Основные характеристики
- Длина2000 мм
- Ширина950 мм
- Высота741 мм
Стол Лидер 1
Стол Лидер 2
Стол Лидер 6
Стол Лидер 10
Стол Лидер 2, кромка ПВХ
Стол Лидер 1, 1500*800 уличный из реек, темный
Стол Лидер 1, уличный из реек, светлый
Стол Лидер 1, столешница МДФ
Стол Лидер 1, белый, каркас - шампань
Стол Лидер 1, орех, каркас - серебро
Стул Браун 25мм - коричневый, полоса коричневая
Стул Хит 25мм - золото, синяя корона
Стул Вертекс 20мм Лайт
Стул Бостон 20мм - Лайт, антик серебро, кожзам черный
Стул Хит 20мм - золото, Chateau Losange rubis
Стул Патрик 20мм с каретной стяжкой, черный, кожзам черный
Стул Кьявари Bride пластик черный
Офисный стеллаж Кассель
Офисный стеллаж Хаген
Офисный стеллаж Нойс
Ортопедическое кресло Турин
Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден