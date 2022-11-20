Характеристики товара
Описание
Стол журнальный с 2-мя выдвижными ящиками
Основные характеристики
- Высота460 мм
- Ширина600 мм
- Длина1000 мм
- Материал столешницыЛДСП
- Цветбелый
Стол журнальный с 2-мя выдвижными ящиками
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