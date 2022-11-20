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Стол журнальный Reina с выдвижными ящиками Белый - фото 1Стол журнальный Reina с выдвижными ящиками Белый - фото 2

Стол журнальный Reina с выдвижными ящиками Белый

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Характеристики товара

Описание

Стол журнальный с 2-мя выдвижными ящиками

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Основные характеристики

  • Высота460 мм
  • Ширина600 мм
  • Длина1000 мм
  • Материал столешницыЛДСП
  • Цветбелый

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