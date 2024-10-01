Товар в корзине. Перейти
Покрывало Гобелен, 1800 мм - фото 1

Покрывало Гобелен, 1800 мм

Артикул: CH-067-943
6 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Покрывало Гобелен, 1400 мм
Фотография товара Покрывало Гобелен, 1400 мм от компании ChiedoCover.
Следующий Покрывало Гобелен, 2000 мм
Фотография товара Покрывало Гобелен, 2000 мм от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Гобеленовые покрывала отличительны износостойкостью. Благодаря плотному переплетению нитей образуются красивые и яркие узоры, пыль практически не оседает на ткань благодаря антистатическим свойством.

Гобеленовые покрывала имеют следующие преимущества:
- износостойкость, формоустойчивость и высокая плотность;
- простота в уходе;
- многообразие текстур, расцветок, орнаментов, сюжетов;
- широкое применение;
- цветоустойчивость;
- антистатические свойства – ткань не собирает пыль.


Идеально подходит для использования в медицине, гостиницах, домах отдыха, санаториях.

Состав: 40% хлопок / 60% полиэстер

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина1800 мм
  • Ширина2000 мм
  • Материалхлопок, полиэстер
  • Плотность290 г/м²

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

New
Настоящее фото товара Покрывало Гобелен, 2000 мм, произведённого компанией ChiedoCover
от1 090

Покрывало Гобелен, 2000 мм

8
New
Настоящее фото товара Покрывало стеганное Софт 1800, канвас, произведённого компанией ChiedoCover
от7 790

Покрывало стеганное Софт 1800, канвас

11
New
Фотография товара Покрывало стеганное 2200 х 2400, рогожка от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Покрывало стеганное 2200 х 2400, рогожка, произведённого компанией ChiedoCover
от9 890

Покрывало стеганное 2200 х 2400, рогожка

13
New
Фотография товара Покрывало стеганное 2400 х 2600, рогожка от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Покрывало стеганное 2400 х 2600, рогожка, произведённого компанией ChiedoCover
от11 690

Покрывало стеганное 2400 х 2600, рогожка

13

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Пододеяльник, 1780 х 2200, сатин 40 / 40, полоса 3 х 3, произведённого компанией ChiedoCover
от3 090

Пододеяльник, 1780 х 2200, сатин 40 / 40, полоса 3 х 3

12
Настоящее фото товара Пододеяльник, 1500 х 2200, сатин 60 / 40, произведённого компанией ChiedoCover
от2 190

Пододеяльник, 1500 х 2200, сатин 60 / 40

9
Настоящее фото товара Пододеяльник, 1500 х 2200, сатин, полоса 3 х 3, произведённого компанией ChiedoCover
от1 990

Пододеяльник, 1500 х 2200, сатин, полоса 3 х 3

8
Настоящее фото товара Пододеяльник, 1500 х 2200 мм, сатин, 40 / 40, полоса 1 х 1, произведённого компанией ChiedoCover
от1 990

Пододеяльник, 1500 х 2200 мм, сатин, 40 / 40, полоса 1 х 1

8
Фотография товара Пододеяльник из хлопка, Nayma от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пододеяльник из хлопка, Nayma, произведённого компанией ChiedoCover
от2 690
Оптовая цена

Пододеяльник из хлопка, Nayma

45
Настоящее фото товара Пододеяльник, 1780 х 2200, сатин 60 / 40, произведённого компанией ChiedoCover
от3 190

Пододеяльник, 1780 х 2200, сатин 60 / 40

14
Настоящее фото товара Пододеяльник, 1780 х 2200, бязь, произведённого компанией ChiedoCover
от1 290

Пододеяльник, 1780 х 2200, бязь

11
Настоящее фото товара Пододеяльник 100% хлопка, Irun, произведённого компанией ChiedoCover
от3 690
Оптовая цена

Пододеяльник 100% хлопка, Irun

30
Настоящее фото товара Пододеяльник, 2100 х 2350, бязь, произведённого компанией ChiedoCover
от1 690

Пододеяльник, 2100 х 2350, бязь

11
Настоящее фото товара Пододеяльник, 1500 х 2200, сатин 60 / 40, гладкий, произведённого компанией ChiedoCover
от2 090

Пододеяльник, 1500 х 2200, сатин 60 / 40, гладкий

12

Товар в корзине

Покрывало Гобелен, 1800 мм
Покрывало Гобелен, 1800 мм
от 990
В корзине

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Пододеяльник, 1780 х 2200, сатин 40 / 40, полоса 3 х 3, произведённого компанией ChiedoCover
от3 090

Пододеяльник, 1780 х 2200, сатин 40 / 40, полоса 3 х 3

12
Настоящее фото товара Пододеяльник, 1500 х 2200, сатин 60 / 40, произведённого компанией ChiedoCover
от2 190

Пододеяльник, 1500 х 2200, сатин 60 / 40

9
Настоящее фото товара Пододеяльник, 1500 х 2200, сатин, полоса 3 х 3, произведённого компанией ChiedoCover
от1 990

Пододеяльник, 1500 х 2200, сатин, полоса 3 х 3

8
Настоящее фото товара Пододеяльник, 1500 х 2200 мм, сатин, 40 / 40, полоса 1 х 1, произведённого компанией ChiedoCover
от1 990

Пододеяльник, 1500 х 2200 мм, сатин, 40 / 40, полоса 1 х 1

8