Характеристики товара
Описание
Гобеленовые покрывала отличительны износостойкостью. Благодаря плотному переплетению нитей образуются красивые и яркие узоры, пыль практически не оседает на ткань благодаря антистатическим свойством.
Гобеленовые покрывала имеют следующие преимущества:
- износостойкость, формоустойчивость и высокая плотность;
- простота в уходе;
- многообразие текстур, расцветок, орнаментов, сюжетов;
- широкое применение;
- цветоустойчивость;
- антистатические свойства – ткань не собирает пыль.
Идеально подходит для использования в медицине, гостиницах, домах отдыха, санаториях.
Состав: 40% хлопок / 60% полиэстер
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина2000 мм
- Ширина2000 мм
- Материалхлопок, полиэстер
- Плотность290 г/м²