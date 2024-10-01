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Покрывало Гобелен, 2000 мм - фото 1

Покрывало Гобелен, 2000 мм

Артикул: CH-067-944
8 оценок
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Характеристики товара

Описание

Гобеленовые покрывала отличительны износостойкостью. Благодаря плотному переплетению нитей образуются красивые и яркие узоры, пыль практически не оседает на ткань благодаря антистатическим свойством.

Гобеленовые покрывала имеют следующие преимущества:
- износостойкость, формоустойчивость и высокая плотность;
- простота в уходе;
- многообразие текстур, расцветок, орнаментов, сюжетов;
- широкое применение;
- цветоустойчивость;
- антистатические свойства – ткань не собирает пыль.


Идеально подходит для использования в медицине, гостиницах, домах отдыха, санаториях.

Состав: 40% хлопок / 60% полиэстер

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина2000 мм
  • Ширина2000 мм
  • Материалхлопок, полиэстер
  • Плотность290 г/м²

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