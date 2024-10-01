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Покрывало стеганное 2200 х 2400, рогожка - фото 1Покрывало стеганное 2200 х 2400, рогожка - фото 2

Покрывало стеганное 2200 х 2400, рогожка

Артикул: CH-067-947
13 оценок
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Характеристики товара

Описание

Рогожка – благородная, фактурная ткань, которая идеально впишется в любой интерьер. По фактуре рогожка напоминает фактуру натурального льна. Посередине слой из синтепона, который добавляет объем и дополнительное тепло. Обратная сторона выполнена из гладкой микрофибры, стежка много игольчатая в тон покрывала.

Идеально подходит для использования в медицине, гостиницах, домах отдыха и санаториях.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина2200 мм
  • Ширина2400 мм
  • Материалрогожка

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