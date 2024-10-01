Характеристики товара
Описание
Рогожка – благородная, фактурная ткань, которая идеально впишется в любой интерьер. По фактуре рогожка напоминает фактуру натурального льна. Посередине слой из синтепона, который добавляет объем и дополнительное тепло. Обратная сторона выполнена из гладкой микрофибры, стежка много игольчатая в тон покрывала.
Идеально подходит для использования в медицине, гостиницах, домах отдыха и санаториях.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина2200 мм
- Ширина2400 мм
- Материалрогожка