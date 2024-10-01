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Покрывало стеганное Софт 1800, канвас - фото 1

Покрывало стеганное Софт 1800, канвас

Артикул: CH-067-946
11 оценок
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Характеристики товара

Описание

Покрывало стеганое софт/канвас - это идеальное решение для вашего дома или гостиницы. Изготовленное из высококачественных материалов, покрывало обладает приятной на ощупь бархатистой текстурой и при этом не мнется. Износостойкость материала гарантирует сохранение первоначального вида покрывала на протяжении долгого времени. Это отличное решение для тех, кто ценит комфорт, стиль и долговечность в одном изделии. Подходит для использования в отелях, а также в гостиницах и домах отдыха.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина1800 мм
  • Ширина2000 мм
  • Материалканвас

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