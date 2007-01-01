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Настоящее фото товара Полка Фиксен хай-тек, прямоугольная одноэтажная, графит, произведённого компанией ChiedoCover
Полка Фиксен хай-тек, прямоугольная одноэтажная, графит
10 оценок
2 890
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Полка Фиксен хай-тек, прямоугольная одноэтажная, графит - фото 1Полка Фиксен хай-тек, прямоугольная одноэтажная, графит - фото 2Полка Фиксен хай-тек, прямоугольная одноэтажная, графит - фото 3

Полка Фиксен хай-тек, прямоугольная одноэтажная, графит

Артикул: CH-068-184
10 оценок
Основные характеристики
  • Ширина300 мм
  • Глубина105 мм
  • Высота370 мм
  • Вес0,53 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Откройте для себя идеальное решение для вашей ванной комнаты с нашей полкой для ванной комнаты. Эта прямоугольная одноэтажная полка не только функциональна, но и добавит изысканности вашему пространству благодаря своему стилю Хай-тек.

Выполненная из нержавеющей стали, что обеспечивает долговечность и стойкость к коррозии. Благодаря ультра тонкому дизайну, эта полка выглядит элегантно и современно, при этом оставаясь прочной и надежной для хранения ваших ванных принадлежностей.

Использовать полку можно не только для хранения шампуней и гелей для душа, но и для размещения декоративных элементов, добавляющих уют в вашу ванную комнату. Её ультра тонкая форма идеально подходит для небольших пространств, максимально используя доступное место без перегрузки интерьера.

Благодаря качественному материалу и стилю Хай-тек, эта полка для ванной комнаты станет долгосрочной инвестицией в комфорт и стиль вашего дома. Установка данной полки не потребует много времени или усилий, позволяя вам наслаждаться обновленным пространством в кратчайшие сроки.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина300 мм
  • Глубина105 мм
  • Высота370 мм
  • Вес0,53 кг
  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
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Товар в корзине

Полка Фиксен хай-тек, прямоугольная одноэтажная, графит
Полка Фиксен хай-тек, прямоугольная одноэтажная, графит
от 2 890
В корзине

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