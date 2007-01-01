Характеристики товара
Описание
Откройте для себя идеальное решение для вашей ванной комнаты с нашей полкой для ванной комнаты. Эта прямоугольная одноэтажная полка не только функциональна, но и добавит изысканности вашему пространству благодаря своему стилю Хай-тек.
Выполненная из нержавеющей стали, что обеспечивает долговечность и стойкость к коррозии. Благодаря ультра тонкому дизайну, эта полка выглядит элегантно и современно, при этом оставаясь прочной и надежной для хранения ваших ванных принадлежностей.
Использовать полку можно не только для хранения шампуней и гелей для душа, но и для размещения декоративных элементов, добавляющих уют в вашу ванную комнату. Её ультра тонкая форма идеально подходит для небольших пространств, максимально используя доступное место без перегрузки интерьера.
Благодаря качественному материалу и стилю Хай-тек, эта полка для ванной комнаты станет долгосрочной инвестицией в комфорт и стиль вашего дома. Установка данной полки не потребует много времени или усилий, позволяя вам наслаждаться обновленным пространством в кратчайшие сроки.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина300 мм
- Глубина105 мм
- Высота370 мм
- Вес0,53 кг
- Материалнержавеющая сталь
- Цветчерный
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет