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Настоящее фото товара Полка угловая одноэтажная графит Фиксен хай-тек, произведённого компанией ChiedoCover
Полка угловая одноэтажная графит Фиксен хай-тек
5 оценок
2 890
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Полка угловая одноэтажная графит Фиксен хай-тек - фото 1Полка угловая одноэтажная графит Фиксен хай-тек - фото 2

Полка угловая одноэтажная графит Фиксен хай-тек

Артикул: CH-068-185
5 оценок
Основные характеристики
  • Глубина203 мм
  • Высота18 мм
  • Вес0,47 кг
  • Материалнержавеющая сталь
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Представляем вам идеальное дополнение к современной ванной комнате – угловую одноэтажную полку в стиле Хай-тек. Этот аксессуар выделяется своим минималистичным дизайном и функциональностью, идеально соответствуя потребностям любителей современных технологий и дизайна.

Благодаря угловому дизайну полка эффективно использует пространство, что делает ее идеальным решением для маленьких ванных комнат или для оптимизации использования пространства. Одноэтажная конструкция предоставляет достаточно места для хранения ваших ванных принадлежностей, таких как шампуни, гели для душа и другие необходимые средства, сохраняя их в легкодоступном месте. Полка выполнена в стиле Хай-тек, который отличается чистыми линиями, функциональностью и отсутствием лишних деталей, что делает ее не только практичным, но и стильным элементом интерьера. Ее современный дизайн и высококачественные материалы подчеркнут инновационный подход к оформлению вашей ванной комнаты.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Глубина203 мм
  • Высота18 мм
  • Вес0,47 кг
  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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Товар в корзине

Полка угловая одноэтажная графит Фиксен хай-тек
Полка угловая одноэтажная графит Фиксен хай-тек
от 2 890
В корзине

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