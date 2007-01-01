Характеристики товара
Описание
Представляем вам идеальное дополнение к современной ванной комнате – угловую одноэтажную полку в стиле Хай-тек. Этот аксессуар выделяется своим минималистичным дизайном и функциональностью, идеально соответствуя потребностям любителей современных технологий и дизайна.
Благодаря угловому дизайну полка эффективно использует пространство, что делает ее идеальным решением для маленьких ванных комнат или для оптимизации использования пространства. Одноэтажная конструкция предоставляет достаточно места для хранения ваших ванных принадлежностей, таких как шампуни, гели для душа и другие необходимые средства, сохраняя их в легкодоступном месте. Полка выполнена в стиле Хай-тек, который отличается чистыми линиями, функциональностью и отсутствием лишних деталей, что делает ее не только практичным, но и стильным элементом интерьера. Ее современный дизайн и высококачественные материалы подчеркнут инновационный подход к оформлению вашей ванной комнаты.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Глубина203 мм
- Высота18 мм
- Вес0,47 кг
- Материалнержавеющая сталь
- Цветчерный
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет