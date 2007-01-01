Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Полка Фиксен хай-тек, прямоугольная одноэтажная, хром, произведённого компанией ChiedoCover
Полка Фиксен хай-тек, прямоугольная одноэтажная, хром
15 оценок
2 390
Товар в корзине. Перейти
Полка Фиксен хай-тек, прямоугольная одноэтажная, хром - фото 1Полка Фиксен хай-тек, прямоугольная одноэтажная, хром - фото 2

Полка Фиксен хай-тек, прямоугольная одноэтажная, хром

Артикул: CH-068-231
15 оценок
Основные характеристики
  • Ширина300 мм
  • Глубина105 мм
  • Высота370 мм
  • Вес0,53 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Полка угловая одноэтажная Фиксен хай-тек, хром
Фотография товара Полка угловая одноэтажная Фиксен хай-тек, хром от компании ChiedoCover.
Следующий Ведро с крышкой 3 л, хром
Фотография товара Ведро с крышкой 3 л, хром от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Откройте для себя идеальное решение для вашей ванной комнаты с нашей полкой для ванной комнаты. Эта прямоугольная одноэтажная полка не только функциональна, но и добавит изысканности вашему пространству благодаря своему стилю хай-тек.

Выполненная из нержавеющей стали, что обеспечивает долговечность и стойкость к коррозии. Благодаря ультра тонкому дизайну, эта полка выглядит элегантно и современно, при этом оставаясь прочной и надежной для хранения ваших ванных принадлежностей.

Использовать полку можно не только для хранения шампуней и гелей для душа, но и для размещения декоративных элементов, добавляющих уют в вашу ванную комнату. Её ультра тонкая форма идеально подходит для небольших пространств, максимально используя доступное место без перегрузки интерьера.

Благодаря качественному материалу и стилю хай-тек, эта полка для ванной комнаты станет долгосрочной инвестицией в комфорт и стиль вашего дома. Установка данной полки не потребует много времени или усилий, позволяя вам наслаждаться обновленным пространством в кратчайшие сроки.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина300 мм
  • Глубина105 мм
  • Высота370 мм
  • Вес0,53 кг
  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветхромированный

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Товар в корзине

Полка Фиксен хай-тек, прямоугольная одноэтажная, хром
Полка Фиксен хай-тек, прямоугольная одноэтажная, хром
от 2 390
В корзине

С этим товаром покупают

Акции для вас

Новость от 02.04.2025 Пластиковые стулья: экономия или тренд?
Пластиковые стулья: экономия или тренд?

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 02.04.2025 Как просто выбрать мебель для ХоРеКа?
Как просто выбрать мебель для ХоРеКа?

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 02.04.2025 Как обставить офис?
Как обставить офис?

Перейдите, чтобы узнать подробности