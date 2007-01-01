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Настоящее фото товара Полка угловая одноэтажная Фиксен хай-тек, хром, произведённого компанией ChiedoCover
Полка угловая одноэтажная Фиксен хай-тек, хром
9 оценок
2 390
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Полка угловая одноэтажная Фиксен хай-тек, хром - фото 1Полка угловая одноэтажная Фиксен хай-тек, хром - фото 2

Полка угловая одноэтажная Фиксен хай-тек, хром

Артикул: CH-068-232
9 оценок
Основные характеристики
  • Глубина203 мм
  • Высота18 мм
  • Вес0,47 кг
  • Материалнержавеющая сталь
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Представляем вам идеальное дополнение к современной ванной комнате – угловую одноэтажную полку в стиле Хай-тек. Этот аксессуар выделяется своим минималистичным дизайном и функциональностью, идеально соответствуя потребностям любителей современных технологий и дизайна.

Благодаря угловому дизайну полка эффективно использует пространство, что делает ее идеальным решением для маленьких ванных комнат или для оптимизации использования пространства. Одноэтажная конструкция предоставляет достаточно места для хранения ваших ванных принадлежностей, таких как шампуни, гели для душа и другие необходимые средства, сохраняя их в легкодоступном месте. Полка выполнена в стиле Хай-тек, который отличается чистыми линиями, функциональностью и отсутствием лишних деталей, что делает ее не только практичным, но и стильным элементом интерьера. Ее современный дизайн и высококачественные материалы подчеркнут инновационный подход к оформлению вашей ванной комнаты.

Выбирая эту угловую одноэтажную полку из нержавеющей стали в стиле Хай-тек, вы получаете не только удобный и функциональный аксессуар, но и изысканное украшение для вашей ванной комнаты, которое будет радовать вас долгие годы.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Глубина203 мм
  • Высота18 мм
  • Вес0,47 кг
  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветхромированный

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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Полка угловая одноэтажная Фиксен хай-тек, хром
Полка угловая одноэтажная Фиксен хай-тек, хром
от 2 390
В корзине

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