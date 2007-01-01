Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Полка угловая Фиксен хотел, одноэтажная, графит, произведённого компанией ChiedoCover
Полка угловая Фиксен хотел, одноэтажная, графит
8 оценок
3 590
Товар в корзине. Перейти
Полка угловая Фиксен хотел, одноэтажная, графит - фото 1

Полка угловая Фиксен хотел, одноэтажная, графит

Артикул: CH-068-187
8 оценок
Основные характеристики
  • Глубина210 мм
  • Высота40 мм
  • Вес0,68 кг
  • Материалнержавеющая сталь
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Полка Фиксен хотел, прямоугольная, одноэтажная, графит
Фотография товара Полка Фиксен хотел, прямоугольная, одноэтажная, графит от компании ChiedoCover.
Следующий Полка угловая одноэтажная графит Фиксен хай-тек
Фотография товара Полка угловая одноэтажная графит Фиксен хай-тек от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

В производстве данной серии используется нержавеющая сталь и усиленные крепежи. В ассортимент коллекции входят аксессуары, предназначенные для использования в гостиничных номерах и зонах общественного пользования.

Изделия, способные выдерживать постоянные нагрузки и простые в обслуживании. Дизайн аксессуаров выполнен в современном и выдержанном стиле, подходящим для любого интерьера. Точные размеры продукции позволяют легко планировать зоны санузлов на этапе проектирования и полностью укомплектовать объект качественными и долговечными аксессуарами. Идеальный блеск полированной стали и надежное качество изделий стали отличительной особенностью этой великолепной серии.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Глубина210 мм
  • Высота40 мм
  • Вес0,68 кг
  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Товар в корзине

Полка угловая Фиксен хотел, одноэтажная, графит
Полка угловая Фиксен хотел, одноэтажная, графит
от 3 590
В корзине

С этим товаром покупают

Акции для вас

Новость от 02.04.2025 Как дать вторую жизнь мебели?
Как дать вторую жизнь мебели?

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 13.10.2025 Новинки мягких стульев от производителя
Новинки мягких стульев от производителя

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 11.12.2025 Мягкие стулья
Мягкие стулья

Перейдите, чтобы узнать подробности