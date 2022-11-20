Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота310 мм
- Высота до сиденья310 мм
- Ширина395 мм
- Длина605 мм
- Вес6 кг
- Объем0.04 мл
- Размер упаковки1шт/1кор см
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