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Пуф Лука - фото 1

Пуф Лука

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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота310 мм
  • Высота до сиденья310 мм
  • Ширина395 мм
  • Длина605 мм
  • Вес6 кг
  • Объем0.04 мл
  • Размер упаковки1шт/1кор см

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