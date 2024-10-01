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Пуф Полли XL, белый - фото 1Пуф Полли XL, белый - фото 2

Пуф Полли XL, белый

Артикул: CH-066-521
12 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина545 мм
  • Глубина885 мм
  • Высота360 мм
  • Вес9.1 кг
  • Максимальная нагрузка150 кг
  • Цветбелый

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