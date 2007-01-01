Характеристики товара
Описание
Журнальный столик Рольф - индустриальный шик для бизнес-пространств.
Журнальный столик Рольф — это стильное сочетание природной эстетики и современного дизайна.
Ключевые преимущества:
Смелый дизайн
Геометрический металлический каркас с диагональными линиями превращает столик в эффектный арт-объект, притягивающий внимание.
Исключительная устойчивость
Решетчатая конструкция основания обеспечивает устойчивость, сохраняя визуальную легкость.
Натуральные материалы
Столешница из массива дерева с защитным покрытием устойчива к износу и сохраняет природную красоту.
Универсальность
Идеально впишется в:
Лаунж-зоны
Современные ресторанные пространства
Креативные офисные интерьеры
Журнальный столик Рольф — это не просто мебель, а инструмент создания стильного пространства.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина800 мм
- Глубина800 мм
- Высота400 мм
- Толщина столешницы16, 25, 32 мм
- Профиль каркаса20х20 мм
- Вес24.5 кг
- Вид кромкиПВХ
- Материал столешницысосна 40мм
- Материал каркасаметалл
- Страна изготовленияРоссия
Параметры упаковки
- Ширина упаковки820 мм
- Высота упаковки420 мм
- Глубина упаковки820 мм
- Объём упаковки0.28 м3
- Изделия стопируютсяНет