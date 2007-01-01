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Настоящее фото товара Стол журнальный Рольф, произведённого компанией ChiedoCover
Стол журнальный Рольф
70 оценок
18 290
Товар в корзине. Перейти
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Стол журнальный Рольф

Артикул: CH-050-473
70 оценок
Основные характеристики
  • Ширина800 мм
  • Глубина800 мм
  • Высота400 мм
  • Толщина столешницы16, 25, 32 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Журнальный столик Рольф - индустриальный шик для бизнес-пространств.

Журнальный столик Рольф — это стильное сочетание природной эстетики и современного дизайна.

Ключевые преимущества:

Смелый дизайн
Геометрический металлический каркас с диагональными линиями превращает столик в эффектный арт-объект, притягивающий внимание.

Исключительная устойчивость
Решетчатая конструкция основания обеспечивает устойчивость, сохраняя визуальную легкость.

Натуральные материалы
Столешница из массива дерева с защитным покрытием устойчива к износу и сохраняет природную красоту.

Универсальность
Идеально впишется в:
Лаунж-зоны
Современные ресторанные пространства
Креативные офисные интерьеры

Журнальный столик Рольф — это не просто мебель, а инструмент создания стильного пространства.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина800 мм
  • Глубина800 мм
  • Высота400 мм
  • Толщина столешницы16, 25, 32 мм
  • Профиль каркаса20х20 мм
  • Вес24.5 кг
  • Вид кромкиПВХ
  • Материал столешницысосна 40мм
  • Материал каркасаметалл
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки820 мм
  • Высота упаковки420 мм
  • Глубина упаковки820 мм
  • Объём упаковки0.28 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Варианты каркасаВарианты Скачать 3D-модельХарактеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку
Надёжная упаковка

Отзывы

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Варианты каркаса - Покрытие

Стол журнальный Рольф - каркас в цвете ЗолотоЗолото
Стол журнальный Рольф - каркас в цвете ШампаньШампань
Стол журнальный Рольф - каркас в цвете БронзаБронза
Стол журнальный Рольф - каркас в цвете ТитанТитан
Стол журнальный Рольф - каркас в цвете Муар черныйМуар черный
Стол журнальный Рольф - каркас в цвете ЧерныйЧерный
Стол журнальный Рольф - каркас в цвете СереброСеребро
Стол журнальный Рольф - каркас в цвете Красное деревоКрасное дерево
Стол журнальный Рольф - каркас в цвете КоричневыйКоричневый
Стол журнальный Рольф - каркас в цвете Темный орехТемный орех
Стол журнальный Рольф - каркас в цвете ПиранПиран
Стол журнальный Рольф - каркас в цвете Антик Серебро 5SNАнтик Серебро 5SN
Стол журнальный Рольф - каркас в цвете Антик Серебро 4SNАнтик Серебро 4SN
Стол журнальный Рольф - каркас в цвете Антикварная медь 5SNАнтикварная медь 5SN
Стол журнальный Рольф - каркас в цвете Антик Бронза 5SАнтик Бронза 5S
Стол журнальный Рольф - каркас в цвете Антик. Золото на беломАнтик. Золото на белом
Стол журнальный Рольф - каркас в цвете Шагрень чернаяШагрень черная

Варианты деревянных поверхностей - Покрытие: Сосна

Стол журнальный Рольф - в цвете Эмаль Золото 1036 Эмаль Золото 1036
Стол журнальный Рольф - в цвете Эмаль Шампань 1035Эмаль Шампань 1035
Стол журнальный Рольф - в цвете Эмаль Красное дерево 8015Эмаль Красное дерево 8015
Стол журнальный Рольф - в цвете Эмаль Шоколадный 8017 Эмаль Шоколадный 8017
Стол журнальный Рольф - в цвете Эмаль Коричневый 8016Эмаль Коричневый 8016
Стол журнальный Рольф - в цвете Эмаль Черный 9005Эмаль Черный 9005
Стол журнальный Рольф - в цвете Эмаль Серебро 9007Эмаль Серебро 9007
Стол журнальный Рольф - в цвете Эмаль Серебро 9006Эмаль Серебро 9006
Стол журнальный Рольф - в цвете Эмаль Кремовый 9001Эмаль Кремовый 9001
Стол журнальный Рольф - в цвете Эмаль Белый 9003 Эмаль Белый 9003
Стол журнальный Рольф - в цвете Материал - Сосна. Цвет - ВенгеМатериал - Сосна. Цвет - Венге
Стол журнальный Рольф - в цвете Материал - Сосна. Цвет - Старинный орех Материал - Сосна. Цвет - Старинный орех
Стол журнальный Рольф - в цвете Материал - Сосна. Цвет - Красное деревоМатериал - Сосна. Цвет - Красное дерево
Стол журнальный Рольф - в цвете Материал - Сосна. Цвет - ВишняМатериал - Сосна. Цвет - Вишня
Стол журнальный Рольф - в цвете Материал - Сосна. Цвет - Светлый орехМатериал - Сосна. Цвет - Светлый орех
Стол журнальный Рольф - в цвете Материал - Сосна. Цвет - Под БукМатериал - Сосна. Цвет - Под Бук
Стол журнальный Рольф - в цвете Материал - Сосна. Цвет - Лак прозрачныйМатериал - Сосна. Цвет - Лак прозрачный
Стол журнальный Рольф - в цвете Материал - Сосна. Цвет - Белая морилкаМатериал - Сосна. Цвет - Белая морилка

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