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Пуфик Kit бежевый

Артикул: CH-066-301
13 оценок
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Характеристики товара

Описание

Kit — круглый каркасный пуф на деревянных ножках-шариках. Архитектура предмета базируется на лаконичном дизайне, который подходит для большинства актуальных интерьеров. Модель словно «левитирует» над полом, поддерживая ощущение невесомости. Плавные формы, закругленные края — безопасно, эргономично, безмятежно.Мягкие очертания создают ощущение уюта, баланса, спокойствия. Прочная ворсистая обивка смотрится тепло и привлекательно. Вы легко разместите компактный пуф Kit в любом помещении от прихожей до спальни. Можно использовать его в качестве запасного места для сидения или как функциональное дополнение к креслу, дивану, журнальному столику.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота430 мм
  • Обивкамех

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки430 мм
  • Высота упаковки430 мм
  • Глубина упаковки390 мм
  • Объём упаковки0.07 м3

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