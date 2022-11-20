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          Фотография Стол журнальный Italia от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
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          Стол журнальный Italia

          4.1
          Оптовая цена
          от 12 990 ₽
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          Стол журнальный Italia

          4.1
          12990 ₽
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          Характеристики товара

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          Основные характеристики

          • Высота370 мм
          • Длина720 мм
          • Ширина720 мм
          • Материал подстольяЛДСП

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