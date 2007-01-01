Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Салфетка, 450*450, ричард, гладь белая, произведённого компанией ChiedoCover
Салфетка, 450*450, ричард, гладь белая
7 оценок
290
Товар в корзине. Перейти
Салфетка, 450*450, ричард, гладь белая - фото 1

Салфетка, 450*450, ричард, гладь белая

Артикул: CH-054-883
7 оценок
Основные характеристики
  • Ширина450 мм
  • Глубина450 мм
  • Материалричард
  • Цветсерый
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Бант 05
Фотография товара Бант 05 от компании ChiedoCover.
Следующий Скатерть D3000, журавинка гладь белая, без шва
Фотография товара Скатерть D3000, журавинка гладь белая, без шва от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина450 мм
  • Глубина450 мм
  • Материалричард
  • Цветсерый
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку
Надёжная упаковка
Надёжная упаковка

Обматываем 1-2 штуки воздушно-пузырьковой пленкой и плотным картоном, чтобы мебель не деформировалась, не пачкалась, а покрытие или обивка не испортились.

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Столовые ткани от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столовые ткани, произведённого компанией ChiedoCover
от200

Столовые ткани

48
Фотография товара Салфетки Ричард от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Салфетки Ричард, произведённого компанией ChiedoCover
от210

Салфетки Ричард

49
Настоящее фото товара Салфетки Ричард 45x45см, светло-бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от170

Салфетки Ричард 45x45см, светло-бежевый

32
Настоящее фото товара Салфетки Ричард красный, гладь, произведённого компанией ChiedoCover
от210

Салфетки Ричард красный, гладь

37
Настоящее фото товара Салфетки Журавинка серые, произведённого компанией ChiedoCover
от180

Салфетки Журавинка серые

48
Фотография товара Салфетка DUCK, кельт 2 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Салфетка DUCK, кельт 2, произведённого компанией ChiedoCover
от240

Салфетка DUCK, кельт 2

39
Фотография товара Салфетка DUCK, голубая роспись от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Салфетка DUCK, голубая роспись, произведённого компанией ChiedoCover
от240

Салфетка DUCK, голубая роспись

37
Фотография товара Салфетка, лен, клетка от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Салфетка, лен, клетка, произведённого компанией ChiedoCover
от220

Салфетка, лен, клетка

30
Фотография товара Салфетка, лен кирпичный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Салфетка, лен кирпичный, произведённого компанией ChiedoCover
от330

Салфетка, лен кирпичный

44
Фотография товара Плейсмат, какао от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Плейсмат, какао, произведённого компанией ChiedoCover
от270

Плейсмат, какао

32

Другие товары из раздела салфетки

Фотография товара Салфетка DUCK, линии от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Салфетка DUCK, линии, произведённого компанией ChiedoCover
от240

Салфетка DUCK, линии

37
Фотография товара Салфетка DUCK, кельт от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Салфетка DUCK, кельт, произведённого компанией ChiedoCover
от240

Салфетка DUCK, кельт

48
Фотография товара Салфетка DUCK, майские цветы от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Салфетка DUCK, майские цветы, произведённого компанией ChiedoCover
от240

Салфетка DUCK, майские цветы

41
Фотография товара Салфетка DUCK, лес от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Салфетка DUCK, лес, произведённого компанией ChiedoCover
от240

Салфетка DUCK, лес

45
Фотография товара Салфетка DUCK, ирисы от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Салфетка DUCK, ирисы, произведённого компанией ChiedoCover
от240

Салфетка DUCK, ирисы

39
Фотография товара Салфетка Лен с кружевом от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Салфетка Лен с кружевом, произведённого компанией ChiedoCover
от590

Салфетка Лен с кружевом

30
Фотография товара Салфетка, габардин терракот от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Салфетка, габардин терракот, произведённого компанией ChiedoCover
от160

Салфетка, габардин терракот

30
Фотография товара Салфетка, лен классический от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Салфетка, лен классический, произведённого компанией ChiedoCover
от330

Салфетка, лен классический

39
Настоящее фото товара Набор салфеток, махровые, 300 х 300, произведённого компанией ChiedoCover
от1 790

Набор салфеток, махровые, 300 х 300

6
Настоящее фото товара Набор салфеток, махровые, 300х300, 10 штук, белые, произведённого компанией ChiedoCover
от1 390

Набор салфеток, махровые, 300х300, 10 штук, белые

12

Товар в корзине

Салфетка, 450*450, ричард, гладь белая
Салфетка, 450*450, ричард, гладь белая
от 290
В корзине

С этим товаром покупают

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 02.04.2025 Четвертый стул в подарок!
Четвертый стул в подарок!

Перейдите, чтобы узнать подробности