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Настоящее фото товара Салфетки Журавинка серые, произведённого компанией ChiedoCover
Салфетки Журавинка серые
48 оценок
290
Товар в корзине. Перейти
Салфетки Журавинка серые - фото 1
Товар в интерьере
Реальное изображение товара 1 Салфетки Журавинка серые производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 2 Салфетки Журавинка серые производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 3 Салфетки Журавинка серые производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 4 Салфетки Журавинка серые производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 5 Салфетки Журавинка серые производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 6 Салфетки Журавинка серые производства ChiedoCover
+3Реальное изображение товара 7 Салфетки Журавинка серые производства ChiedoCover

Салфетки Журавинка серые

Артикул: CH-006-790
48 оценок
Основные характеристики
  • Материалжуравинка
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Создайте безупречную атмосферу в вашем заведении с нашими тканевыми салфетками! Наши салфетки – это важный элемент сервировки, который подчеркивает стиль и уровень вашего заведения.

Тканевые салфетки изготовлены из прочной и износостойкой ткани, которая сохраняет свой внешний вид даже после многократных стирок. Они легко стираются, быстро сохнут и не теряют форму, что делает их идеальными для интенсивного использования в сфере Хорека.

Элегантный дизайн: Лаконичный и стильный внешний вид салфеток гармонично вписывается в любой интерьер.
Практичность: Оптимальный размер (например, 50х50 см) обеспечивает удобство использования и эффектную сервировку.
Долговечность: Износостойкость материала позволяет сократить расходы на замену текстиля.
Выгодные условия: Мы предлагаем оптовые цены, что помогает оптимизировать бюджет вашего бизнеса.

Закажите тканевые салфетки оптом прямо сейчас и создайте неповторимую атмосферу в вашем заведении! Свяжитесь с нашим менеджером для уточнения деталей, выбора расцветок и оформления заказа.

Ткань: Журавинка (арт. 27/010301)

Ткань и цвет могут быть любыми

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Материалжуравинка

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Варианты тканиХарактеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку
Надёжная упаковка

Отзывы

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