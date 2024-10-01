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Салфетка, 400*400, габардин темно-изумрудный - фото 1Салфетка, 400*400, габардин темно-изумрудный - фото 2

Салфетка, 400*400, габардин темно-изумрудный

Артикул: CH-056-344
9 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина400 мм
  • Ширина400 мм
  • Материалгабардин
  • Цветзеленый

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