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Шкаф Ника эйхория графит

Артикул: CH-068-539
12 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина1350 мм
  • Глубина500 мм
  • Высота2100 мм
  • МатериалЛДСП

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