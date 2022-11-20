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Тумба лофт Торето

Артикул: CH-050-064
11 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина450 мм
  • Глубина400 мм
  • Высота500 мм
  • Цветкоричневый, черный
  • Страна изготовленияРоссия

Выполненные заказы

Тумба лофт Торето
Тумба лофт ТоретоТумба лофт ТоретоТумба лофт ТоретоТумба лофт ТоретоТумба лофт Торето
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