Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина450 мм
- Глубина400 мм
- Высота500 мм
- Цветкоричневый, черный
- Страна изготовленияРоссия
Тумба Лотос 4/1
Тумба Империя 4/1
Тумба Империя 4/2
Тумба Империя 5/1
Тумба Империя 5
Тумба Шевалье 2
Тумба Шевалье 3
Тумба Лотос 2/1
Тумба Лотос 3
Тумба Классика 2/1
Стол Грейс
Стол Eames, барный
Cтол ЛАЙТ, 800x800
Стол обеденный Астория, серый мрамор
Стол обеденный Сохо, черный мрамор
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Стол обеденный Орлеан раскладной 160-215*90 бежевый
Офисный стеллаж Кассель
Офисный стеллаж Хаген
Офисный стеллаж Нойс
Ортопедическое кресло Турин
Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден