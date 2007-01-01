от16 190₽
Оптовая цена
Тумба прикроватная Licata, черный
В наличии 8 шт.
от16 190₽
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Тумба прикроватная Licata
В наличии 10 шт.
от12 090₽
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Тумба с выкатной секцией, 394*600*750, шамони темный
от14 590₽
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Тумба с выкатной секцией, 394*600*1150, белый
В наличии 1 шт.
от7 790₽
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Тумба приставная, 700*400*750, белый
В наличии 13 шт.
от12 590₽
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Тумба для оргтехники, 800*600*630, венге
В наличии 3 шт.
от18 900₽
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Тумба мобильная, 1190*454*598, белый
В наличии 10 шт.
от18 900₽
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Тумба мобильная, 1190*454*598, шамони светлый
В наличии 9 шт.
от8 490₽
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Тумба на колесах, 394*454*586, венге
от9 890₽
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Тумба под огртехнику, 790*600*650, дуб