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Настоящее фото товара Тумба лофт Торето, произведённого компанией ChiedoCover
Тумба лофт Торето
46 оценок
14 990
Товар в корзине. Перейти
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Товар в интерьере
Реальное изображение товара 1 Тумба лофт Торето производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 2 Тумба лофт Торето производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 3 Тумба лофт Торето производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 4 Тумба лофт Торето производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 5 Тумба лофт Торето производства ChiedoCover

Тумба лофт Торето

Артикул: CH-050-064
46 оценок
Основные характеристики
  • Ширина450 мм
  • Глубина400 мм
  • Высота500 мм
  • Цветкоричневый, черный
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина450 мм
  • Глубина400 мм
  • Высота500 мм
  • Цветкоричневый, черный
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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