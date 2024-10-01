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Стакан для горячих напитков «Фруассэ», 80мл, фарфор, черный - фото 1Стакан для горячих напитков «Фруассэ», 80мл, фарфор, черный - фото 2Стакан для горячих напитков «Фруассэ», 80мл, фарфор, черный - фото 3Стакан для горячих напитков «Фруассэ», 80мл, фарфор, черный - фото 4

Стакан для горячих напитков «Фруассэ», 80мл, фарфор, черный

Артикул: CH-065-827
7 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота60 мм
  • Диаметр65 мм
  • Объем0,08 л
  • Материалфарфор
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке6 шт

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