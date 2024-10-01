Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота60 мм
- Диаметр65 мм
- Объем0,08 л
- Материалфарфор
- Цветчерный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке6 шт
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Ортопедическое кресло Gefest
Стул Версаль велюр капучино
Стул Brandy X, латте/ белый каркас
Подвесной светильник V6031-4P Miya
Стул Bravar, серый
Люстра Элкхарт, Белый хром
Стакан для горячих напитков «Стили», 400мл, фарфор, белый
Стакан для горячих напитков «Лайт», 300мл, фарфор, белый
Стакан для чая «Таймлесс», 170мл, стекло, прозрачный
Стакан для горячих напитков «Карактэр», 80мл, керамика, зеленый
Стакан для горячих напитков с клапаном, 350мл, полипропилен, бежевый
Стакан для горячих напитков «Карактэр», 220мл, керамика, коричневый
Стакан для горячих напитков «Фруассэ» для капучино, 180мл, фарфор, белый
Стакан для горячих напитков «Геометрия», 350мл, полипропилен, бежевый, коричневый
Стакан для горячих напитков, 220мл, фарфор, белый
Стакан для горячих напитков, 380мл, пластик