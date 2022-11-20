Характеристики товара
Описание
Поставляется в разобранном виде. Необходима сборка.
Основные характеристики
- Высота2000 мм
- Ширина760 мм
- Глубина760 мм
- МатериалЛДСП
Поставляется в разобранном виде. Необходима сборка.
Стул Halmar dariusz, дуб медовый
Стул Виота 217, серый
Стул Кроссбэк, береза/ груша
Стул Victory, латте
Стул Орион жемчужный, пластиковый
Стул Бостон 20мм, велюр Velutto 41 сиреневый, шампань
Стул William ромб бархат антрацит
Офисный стеллаж Висбаден
Офисный стеллаж Ахен
Офисный стеллаж Хемниц
Офисный стеллаж Галле
Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден