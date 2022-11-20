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Офисный стеллаж Мюнстер - фото 1Офисный стеллаж Мюнстер - фото 2

Офисный стеллаж Мюнстер

8 оценок
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Характеристики товара

Описание


Поставляется в разобранном виде. Необходима сборка.

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Основные характеристики

  • Высота2000 мм
  • Ширина760 мм
  • Глубина760 мм
  • МатериалЛДСП

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