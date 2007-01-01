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Стеллаж Рэдди

Артикул: CH-073-740
10 оценок
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Характеристики товара

Описание

Стеллаж Рэдди металлический: изящное решение для вашего интерьера



Ищете стильный и функциональный стеллаж? Обратите внимание на стеллаж Рэдди, выполненный из прочной стали с порошковым покрытием.



Этот многофункциональный стеллаж идеально подходит для размещения цветов и зелени, декоративных предметов, книг или туалетных принадлежностей. Три яруса обеспечивают достаточно места для хранения и демонстрации ваших любимых вещей.



Компактные размеры (Ш60XГ32XВ117СМ) позволяют разместить стеллаж даже в небольшом помещении. Складная конструкция избавляет от необходимости сборки – стеллаж готов к использованию сразу после распаковки.



Преимущества стеллажа Рэдди:



Прочный стальной каркас с порошковым покрытием
Элегантный дизайн в стиле Прованс
Три яруса для хранения и демонстрации
Многофункциональность: для цветов, декора, книг
Компактные размеры
Складная конструкция – без сборки



Купите стеллаж Рэдди и преобразите свой интерьер!



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Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина600 мм
  • Ширина1170 мм
  • Высота320 мм
  • Материалсталь

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Стеллаж Рэдди
Стеллаж Рэдди
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