Характеристики товара
Описание
Стеллаж Рэдди металлический: изящное решение для вашего интерьера
Ищете стильный и функциональный стеллаж? Обратите внимание на стеллаж Рэдди, выполненный из прочной стали с порошковым покрытием.
Этот многофункциональный стеллаж идеально подходит для размещения цветов и зелени, декоративных предметов, книг или туалетных принадлежностей. Три яруса обеспечивают достаточно места для хранения и демонстрации ваших любимых вещей.
Компактные размеры (Ш60XГ32XВ117СМ) позволяют разместить стеллаж даже в небольшом помещении. Складная конструкция избавляет от необходимости сборки – стеллаж готов к использованию сразу после распаковки.
Преимущества стеллажа Рэдди:
Прочный стальной каркас с порошковым покрытием
Элегантный дизайн в стиле Прованс
Три яруса для хранения и демонстрации
Многофункциональность: для цветов, декора, книг
Компактные размеры
Складная конструкция – без сборки
Купите стеллаж Рэдди и преобразите свой интерьер!
Задать вопрос менеджеру
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина600 мм
- Ширина1170 мм
- Высота320 мм
- Материалсталь