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Комод Ноа 7 ящ., Каркас Белый, Светло-серый - фото 1Комод Ноа 7 ящ., Каркас Белый, Светло-серый - фото 2Комод Ноа 7 ящ., Каркас Белый, Светло-серый - фото 3Комод Ноа 7 ящ., Каркас Белый, Светло-серый - фото 4Комод Ноа 7 ящ., Каркас Белый, Светло-серый - фото 5Комод Ноа 7 ящ., Каркас Белый, Светло-серый - фото 6Комод Ноа 7 ящ., Каркас Белый, Светло-серый - фото 7Комод Ноа 7 ящ., Каркас Белый, Светло-серый - фото 8Комод Ноа 7 ящ., Каркас Белый, Светло-серый - фото 9Комод Ноа 7 ящ., Каркас Белый, Светло-серый - фото 10Комод Ноа 7 ящ., Каркас Белый, Светло-серый - фото 11Комод Ноа 7 ящ., Каркас Белый, Светло-серый - фото 12Комод Ноа 7 ящ., Каркас Белый, Светло-серый - фото 13

Комод Ноа 7 ящ., Каркас Белый, Светло-серый

Артикул: CH-053-250
9 оценок
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Характеристики товара

Описание

Ноа-7 – это легкая конструкция, которая обеспечивает много места для хранения и имеет оригинальный дизайн.

Этот модульный комод получил стальной каркас и надежные пластиковые ножки, которые сберегут пол. Изготовленные из дышащего нетканого материала ящички с деревянными ручками станут удобным хранилищем для разнообразных вещей. Наличие водостойкой верхней панели из МДФ позволит использовать элемент мебели как пеленальный комод или место для экспозиции декоративных элементов.

Преимущества:

• Сочетаемость с другими мебельными комодами линейки;

• Надежность. Металлическая рама с нескользящими ножками долговечна, обеспечивает хорошую посадку и не вредит полу;

• Простой уход – протирайте влажной тканью;

• Можно крепить к стене и регулировать по высоте;

• Быстрая сборка – 10 минут;

Полка (ШxГxВ), мм: 770х290х12. Задняя стенка: 770х80х15.
Ящики (ШxГxВ), мм: 540х280х190, 2 шт.; 270х280х190, 2 шт.; 195х280х190, 3 шт.
Регулируемые по высоте ножки. Возможность крепить к стене. Водоотталкивающие материалы ящиков.
Высота от пола до нижней перекладины полки - 70 мм.

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Основные характеристики

  • Ширина800 мм
  • Глубина290 мм
  • Высота790 мм
  • Обивкаиск. лён, спанбонд
  • Материал каркасадерево, МДФ, труба
  • Цветсерый
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки830 мм
  • Высота упаковки170 мм
  • Глубина упаковки310 мм
  • Объём упаковки0.04 м3
  • Вес упаковки11.50 кг

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