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Настоящее фото товара Комод Ноа 7 ящ., Каркас Белый, Светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
Комод Ноа 7 ящ., Каркас Белый, Светло-серый
9 оценок
6 990
Товар в корзине. Перейти
Комод Ноа 7 ящ., Каркас Белый, Светло-серый - фото 1Комод Ноа 7 ящ., Каркас Белый, Светло-серый - фото 2Комод Ноа 7 ящ., Каркас Белый, Светло-серый - фото 3Комод Ноа 7 ящ., Каркас Белый, Светло-серый - фото 4Комод Ноа 7 ящ., Каркас Белый, Светло-серый - фото 5Комод Ноа 7 ящ., Каркас Белый, Светло-серый - фото 6Комод Ноа 7 ящ., Каркас Белый, Светло-серый - фото 7Комод Ноа 7 ящ., Каркас Белый, Светло-серый - фото 8Комод Ноа 7 ящ., Каркас Белый, Светло-серый - фото 9Комод Ноа 7 ящ., Каркас Белый, Светло-серый - фото 10Комод Ноа 7 ящ., Каркас Белый, Светло-серый - фото 11Комод Ноа 7 ящ., Каркас Белый, Светло-серый - фото 12Комод Ноа 7 ящ., Каркас Белый, Светло-серый - фото 13

Комод Ноа 7 ящ., Каркас Белый, Светло-серый

Артикул: CH-053-250
9 оценок
Основные характеристики
  • Ширина800 мм
  • Глубина290 мм
  • Высота790 мм
  • Материал каркасадерево, МДФ, труба
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Ноа – это легкая конструкция, которая обеспечивает много места для хранения и имеет оригинальный дизайн.

Этот модульный комод получил стальной каркас и надежные пластиковые ножки, которые сберегут пол. Изготовленные из дышащего нетканого материала ящички с деревянными ручками станут удобным хранилищем для разнообразных вещей. Наличие водостойкой верхней панели из МДФ позволит использовать элемент мебели как пеленальный комод или место для экспозиции декоративных элементов.

Преимущества:

• Сочетаемость с другими мебельными комодами линейки;

• Надежность. Металлическая рама с нескользящими ножками долговечна, обеспечивает хорошую посадку и не вредит полу;

• Простой уход – протирайте влажной тканью;

• Можно крепить к стене и регулировать по высоте;

• Быстрая сборка – 10 минут;

Рекомендуется прикручивать комод к стене с помощью шурупов (в комплекте), согласно инструкции. Это исключит возможность опрокидывания комода (особенно важно для детских комнат и помещений с маленькими детьми).

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина800 мм
  • Глубина290 мм
  • Высота790 мм
  • Материал каркасадерево, МДФ, труба
  • Цветсерый
  • Страна изготовленияРоссия
  • Обивкаискусственный лён

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки830 мм
  • Высота упаковки170 мм
  • Глубина упаковки310 мм
  • Вес упаковки11.50 кг
  • Объём упаковки0.04 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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