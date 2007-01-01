Характеристики товара
Описание
Ноа – это легкая конструкция, которая обеспечивает много места для хранения и имеет оригинальный дизайн.
Этот модульный комод получил стальной каркас и надежные пластиковые ножки, которые сберегут пол. Изготовленные из дышащего нетканого материала ящички с деревянными ручками станут удобным хранилищем для разнообразных вещей. Наличие водостойкой верхней панели из МДФ позволит использовать элемент мебели как пеленальный комод или место для экспозиции декоративных элементов.
Преимущества:
• Сочетаемость с другими мебельными комодами линейки;
• Надежность. Металлическая рама с нескользящими ножками долговечна, обеспечивает хорошую посадку и не вредит полу;
• Простой уход – протирайте влажной тканью;
• Можно крепить к стене и регулировать по высоте;
• Быстрая сборка – 10 минут;
Рекомендуется прикручивать комод к стене с помощью шурупов (в комплекте), согласно инструкции. Это исключит возможность опрокидывания комода (особенно важно для детских комнат и помещений с маленькими детьми).
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина800 мм
- Глубина290 мм
- Высота790 мм
- Материал каркасадерево, МДФ, труба
- Цветсерый
- Страна изготовленияРоссия
- Обивкаискусственный лён
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки830 мм
- Высота упаковки170 мм
- Глубина упаковки310 мм
- Вес упаковки11.50 кг
- Объём упаковки0.04 м3
- Изделия стопируютсяНет