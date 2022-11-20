Характеристики товара
Описание
Размеры: 188*96*70
Материал: металл, натуральный дуб
Цвет: по желанию
Возможно изготовление по любым размерам
Размеры: 188*96*70
Материал: металл, натуральный дуб
Цвет: по желанию
Возможно изготовление по любым размерам
Секция стульев 01
Стул Молли вельвет королевский синий
Стул Лоренс вельвет антрацитовый
Обеденная группа Маунт
Обеденная группа Тиклс
Скамья Стрит 2
Скамья Дива 1
Скамья Дива 2
Стол Siesta 150, без покрытия
Диван Герда
Офисный стеллаж Кассель
Офисный стеллаж Хаген
Офисный стеллаж Нойс
Ортопедическое кресло Турин
Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден