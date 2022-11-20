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Комплект стеллажей со столиком 40 - фото 1Комплект стеллажей со столиком 40 - фото 2Комплект стеллажей со столиком 40 - фото 3

Комплект стеллажей со столиком 40

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Стеллаж 39
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Стеллаж 39

Характеристики товара

Описание

Размеры: 188*96*70

Материал: металл, натуральный дуб

Цвет: по желанию

Возможно изготовление по любым размерам

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