Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стол Folio, белый мрамор, серебро, произведённого компанией ChiedoCover
Стол Folio, белый мрамор, серебро
5 оценок
364 890
Товар в корзине. Перейти
Стол Folio, белый мрамор, серебро - фото 1
NEW

Стол Folio, белый мрамор, серебро

Артикул: CH-082-704
5 оценок
Основные характеристики
  • Длина1800 мм
  • Ширина900 мм
  • Высота760 мм
  • Вес185 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Лофт-6
Фотография товара Стул Лофт-6 от компании ChiedoCover.
Следующий Стул Лофт-8
Фотография товара Стул Лофт-8 от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Размеры: длина - 220см, ширина - 100см, высота общая - 76см, высота столешницы - 72см, ширина между ножками по длинной стороне - 134,50cm
Логистика (габариты, вес, объем коробок):
1 штука - короб #1: 191см х 102см х 9см, короб #2: 147см х 82см х 9см, короб #3: -
ВНИМАНИЕ! Продажа только оптовым клиентам. Минимальное количество для заказа уточняйте в оптовом отделе.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина1800 мм
  • Ширина900 мм
  • Высота760 мм
  • Вес185 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Цветбелый, серебряный
  • ФормаПрямоугольная

Параметры упаковки

  • Объём упаковки0.46 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Хит
Фотография товара Стол Лидер 9 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 9, произведённого компанией ChiedoCover
от2 49020
3 090 ₽

Стол Лидер 9

462
Настоящее фото товара Стол Лидер 9 с Чехлом для стола 10, произведённого компанией ChiedoCover
от4 390

Стол Лидер 9 с Чехлом для стола 10

478
Фотография товара Стол Лидер 2, 1800*900, орех, черный, кромка ПВХ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 2, 1800*900, орех, черный, кромка ПВХ, произведённого компанией ChiedoCover
от4 990

Стол Лидер 2, 1800*900, орех, черный, кромка ПВХ

12
Фотография товара Стол Лидер 2, 2400*900, белый, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 2, 2400*900, белый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 890

Стол Лидер 2, 2400*900, белый, черный

5
Фотография товара Стол Лидер 2, 2400*900, белый, золотой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 2, 2400*900, белый, золотой, произведённого компанией ChiedoCover
от5 990

Стол Лидер 2, 2400*900, белый, золотой

14
Фотография товара Стол Лидер 2, 1800х900, золотой, венге от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 2, 1800х900, золотой, венге, произведённого компанией ChiedoCover
от4 790

Стол Лидер 2, 1800х900, золотой, венге

5
Фотография товара Стол Лидер 2, 2000*900, бук, золотой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 2, 2000*900, бук, золотой, произведённого компанией ChiedoCover
от5 790

Стол Лидер 2, 2000*900, бук, золотой

6
Фотография товара Стол Лидер 1, 900*600, венге, шампань, кромка ПВХ, без отбойников от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 1, 900*600, венге, шампань, кромка ПВХ, без отбойников, произведённого компанией ChiedoCover
от3 790

Стол Лидер 1, 900*600, венге, шампань, кромка ПВХ, без отбойников

5
Хит
Фотография товара Стол Лидер 1, 1200*800, венге, серебро, кромка ПВХ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 1, 1200*800, венге, серебро, кромка ПВХ, произведённого компанией ChiedoCover
от4 190

Стол Лидер 1, 1200*800, венге, серебро, кромка ПВХ

8
Распродажа
Фотография товара Стол Лидер 1, 1500x800, серый, черный, кромка ПВХ, без отбойников от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 1, 1500x800, серый, черный, кромка ПВХ, без отбойников, произведённого компанией ChiedoCover
от4 39019
5 390 ₽

Стол Лидер 1, 1500x800, серый, черный, кромка ПВХ, без отбойников

8

Другие товары из раздела мебель для выставки

New
Фотография товара Деревянный стол Нозеан круглый миланский орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Деревянный стол Нозеан круглый миланский орех, произведённого компанией ChiedoCover
73 890

Деревянный стол Нозеан круглый миланский орех

11
New
Фотография товара Керамический стол Норман 140(200)х80 carmen light grey / черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Керамический стол Норман 140(200)х80 carmen light grey / черный, произведённого компанией ChiedoCover
45 090

Керамический стол Норман 140(200)х80 carmen light grey / черный

12
В наличии 4 шт.
New
Фотография товара Керамический стол Старлайт 140 (200) х 80 shakespeare black / черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Керамический стол Старлайт 140 (200) х 80 shakespeare black / черный, произведённого компанией ChiedoCover
47 190

Керамический стол Старлайт 140 (200) х 80 shakespeare black / черный

6
В наличии 3 шт.
New
Фотография товара Стол обеденный Geyser, черный, золотой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Geyser, черный, золотой, произведённого компанией ChiedoCover
133 790

Стол обеденный Geyser, черный, золотой

8
New
Настоящее фото товара Стол обеденный Quadrant, раскладной, дуб артизан, черный, произведённого компанией ChiedoCover
66 290

Стол обеденный Quadrant, раскладной, дуб артизан, черный

12
New
Настоящее фото товара Стол обеденный Delta, черный, произведённого компанией ChiedoCover
182 790

Стол обеденный Delta, черный

14
New
Фотография товара Стол обеденный Ascension, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Ascension, белый, произведённого компанией ChiedoCover
88 690

Стол обеденный Ascension, белый

15
New
Настоящее фото товара Стол журнальный Loggia, светло-зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
62 890

Стол журнальный Loggia, светло-зеленый

13
New
Настоящее фото товара Стол обеденный Hush, белый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
255 990

Стол обеденный Hush, белый, черный

10
New
Настоящее фото товара Стол обеденный Anvil, прозрачный, хром, произведённого компанией ChiedoCover
68 690

Стол обеденный Anvil, прозрачный, хром

14

Товар в корзине

Стол Folio, белый мрамор, серебро
Стол Folio, белый мрамор, серебро
364 890
В корзине

С этим товаром покупают

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности