Характеристики товара
Описание
Логистика (габариты, вес, объем коробок):
1 штука - короб #1: 191см х 102см х 9см, короб #2: 147см х 82см х 9см, короб #3: -
ВНИМАНИЕ! Продажа только оптовым клиентам. Минимальное количество для заказа уточняйте в оптовом отделе.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина1800 мм
- Ширина900 мм
- Высота760 мм
- Вес185 кг
- Материал каркасаметалл
- Цветбелый, серебряный
- ФормаПрямоугольная
Параметры упаковки
- Объём упаковки0.46 м3
- Изделия стопируютсяНет