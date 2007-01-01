Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стол Morale, чёрный мрамор, золотой, произведённого компанией ChiedoCover
Стол Morale, чёрный мрамор, золотой
14 оценок
364 890
Стол Morale, чёрный мрамор, золотой - фото 1

Стол Morale, чёрный мрамор, золотой

Артикул: CH-082-737
14 оценок
Основные характеристики
  • Длина1800 мм
  • Ширина900 мм
  • Высота760 мм
  • Вес185 кг
Все характеристики
Характеристики товара

Описание


Логистика (габариты, вес, объем коробок):
1 штука - короб #1: 191см х 102см х 9см, короб #2: 147см х 82см х 9см, короб #3: -
ВНИМАНИЕ! Продажа только оптовым клиентам. Минимальное количество для заказа уточняйте в оптовом отделе.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина1800 мм
  • Ширина900 мм
  • Высота760 мм
  • Вес185 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Цветчерный, золотой
  • ФормаПрямоугольная

Параметры упаковки

  • Объём упаковки0.46 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Отзывы

