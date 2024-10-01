Характеристики товара
Описание
Рабочий стол-стеллаж отлично впишется в интерьер комнаты школьника или домашнего кабинета. Стол оснащен двумя полочками открытого типа, и ящиком для хранения письменных принадлежностей и документов. Изготовлен из массива ореха и металлического каркаса. За таким столом будет комфортно и удобно работать. Он не займет у вас много места.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина1220 мм
- Ширина630 мм
- Высота750 мм