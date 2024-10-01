Товар в корзине. Перейти
Стол Книжка - фото 1Стол Книжка - фото 2Стол Книжка - фото 3Стол Книжка - фото 4

Стол Книжка

Артикул: CH-066-464
9 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стол Кейт 120 складной чемодан пластиковый
Фотография товара Стол Кейт 120 складной чемодан пластиковый от компании ChiedoCover.
Следующий Стол-книжка Бани, пластиковый, разборный
Фотография товара Стол-книжка Бани, пластиковый, разборный от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Рабочий стол-стеллаж отлично впишется в интерьер комнаты школьника или домашнего кабинета. Стол оснащен двумя полочками открытого типа, и ящиком для хранения письменных принадлежностей и документов. Изготовлен из массива ореха и металлического каркаса. За таким столом будет комфортно и удобно работать. Он не займет у вас много места.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина1220 мм
  • Ширина630 мм
  • Высота750 мм

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Стол обеденный Детройт белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Детройт белый, произведённого компанией ChiedoCover
от30 99028
42 990 ₽Оптовая цена

Стол обеденный Детройт белый

42
В наличии 31 шт.
Фотография товара Диван пластиковый с подушками Komodo 5 белый/ голубой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван пластиковый с подушками Komodo 5 белый/ голубой, произведённого компанией ChiedoCover
от286 890
Оптовая цена

Диван пластиковый с подушками Komodo 5 белый/ голубой

49
Настоящее фото товара ПРИСТАВНОЙ СТОЛ ACAPULCO SIDE TABLE GREEN, произведённого компанией ChiedoCover
23 590
Оптовая цена

ПРИСТАВНОЙ СТОЛ ACAPULCO SIDE TABLE GREEN

31
Фотография товара Офисное кресло Таварес, пудрово-голубой велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Офисное кресло Таварес, пудрово-голубой велюр, произведённого компанией ChiedoCover
от7 290
Оптовая цена

Офисное кресло Таварес, пудрово-голубой велюр

48
Распродажа
Фотография товара Стул Lilly велюр серебристый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Lilly велюр серебристый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 99026
6 690 ₽Оптовая цена

Стул Lilly велюр серебристый

81
В наличии 61 шт.
Фотография товара Стул барный Trapeze от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Trapeze, произведённого компанией ChiedoCover
от24 190

Стул барный Trapeze

11

Товар в корзине

Стол Книжка
Стол Книжка
от 109 290
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Стол обеденный Детройт белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Детройт белый, произведённого компанией ChiedoCover
от30 99028
42 990 ₽Оптовая цена

Стол обеденный Детройт белый

42
В наличии 31 шт.
Фотография товара Диван пластиковый с подушками Komodo 5 белый/ голубой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван пластиковый с подушками Komodo 5 белый/ голубой, произведённого компанией ChiedoCover
от286 890
Оптовая цена

Диван пластиковый с подушками Komodo 5 белый/ голубой

49
Настоящее фото товара ПРИСТАВНОЙ СТОЛ ACAPULCO SIDE TABLE GREEN, произведённого компанией ChiedoCover
23 590
Оптовая цена

ПРИСТАВНОЙ СТОЛ ACAPULCO SIDE TABLE GREEN

31
Фотография товара Офисное кресло Таварес, пудрово-голубой велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Офисное кресло Таварес, пудрово-голубой велюр, произведённого компанией ChiedoCover
от7 290
Оптовая цена

Офисное кресло Таварес, пудрово-голубой велюр

48