Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина800/2285 мм
- Ширина290 мм
- Высота750 мм
- Материал столешницыЛДСП
- Материал каркасаЛДСП
- Цветвенге
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
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