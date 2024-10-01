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Стол Клотилд венге / дуб молочный

Артикул: CH-068-523
11 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина800/2285 мм
  • Ширина290 мм
  • Высота750 мм
  • Материал столешницыЛДСП
  • Материал каркасаЛДСП
  • Цветвенге

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