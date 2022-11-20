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Стол ЛОФТ 160 см Оникс/ Черный

Артикул: CH-050-783
15 оценок
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Характеристики товара

Описание

Раскладной обеденный стол.

Современный и минималистический дизайн.

Столешница - ламинированный ДСП.

Столщина столешницы 35 мм по бортикам, 18 мм - по центру.

Немецкий механизм раскладывания POTTKER.

Металлическая рама под столешницей.

Ножки стола крепятся к металлической раме.

Упакован в 2 коробки.Вес 47,5кг

Объем 0,31

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Основные характеристики

  • Длина1600/2000 мм
  • Ширина900 мм
  • Высота760 мм
  • Вес47.5 кг
  • Материал столешницыЛДСП
  • Материал подстольяметалл
  • Механизмраздвижной
  • РазмерКоличество персон: 6
  • Цветсерый, черный
  • Страна изготовленияРоссия

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