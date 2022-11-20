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Стол Лофт-9

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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Материал столешницыдерево
  • Материал подстольяметалл

Варианты размеров

Ширина, мм Глубина, мм Высота, мм Толщина, мм Материал Вес, кг Стоимость
300 300 750 18 массив сосны 17 3990
350 350 750 18 массив сосны 18 4090

Варианты столешницы

Стол Лофт-9 - столешница в цвете Материал - Сосна. Цвет - ВенгеМатериал - Сосна. Цвет - Венге
Стол Лофт-9 - столешница в цвете Материал - Сосна. Цвет - Старинный орехМатериал - Сосна. Цвет - Старинный орех
Стол Лофт-9 - столешница в цвете Материал - Сосна. Цвет - Красное деревоМатериал - Сосна. Цвет - Красное дерево
Стол Лофт-9 - столешница в цвете Материал - Сосна. Цвет - ВишняМатериал - Сосна. Цвет - Вишня
Стол Лофт-9 - столешница в цвете Материал - Сосна. Цвет - Светлый орехМатериал - Сосна. Цвет - Светлый орех
Стол Лофт-9 - столешница в цвете Материал - Сосна. Цвет - Под БукМатериал - Сосна. Цвет - Под Бук
Стол Лофт-9 - столешница в цвете Материал - Сосна. Цвет - Лак прозрачныйМатериал - Сосна. Цвет - Лак прозрачный
Стол Лофт-9 - столешница в цвете Материал - Сосна. Цвет - Белая морилкаМатериал - Сосна. Цвет - Белая морилка

Выполненные заказы

Стол Лофт-9
Стол Лофт-9Стол Лофт-9Стол Лофт-9
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