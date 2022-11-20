Характеристики товара
Основные характеристики
- Материал столешницыдерево
- Материал подстольяметалл
|Ширина, мм
|Глубина, мм
|Высота, мм
|Толщина, мм
|Материал
|Вес, кг
|Стоимость
|300
|300
|750
|18
|массив сосны
|17
|3990
|350
|350
|750
|18
|массив сосны
|18
|4090
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Стол Лидер 2
Стол Лидер 6
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