Стол-парта регулируемый Practice
Стол-парта регулируемый Practice
10 оценок
14 290
Стол-парта регулируемый Practice - фото 1Стол-парта регулируемый Practice - фото 2Стол-парта регулируемый Practice - фото 3
NEW

Стол-парта регулируемый Practice

Артикул: CH-083-620
10 оценок
Основные характеристики
  • Ширина750 мм
  • Глубина550 мм
  • Высота530/815 мм
  • Вид кромкиПВХ
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Парта идеально подойдет как для школьника начальных классов, так и для студента. Парта оснащена системой регулировки высоты и угла наклона столешницы. Дополнительно парту можно укомплектовать полкой и органайзером, как представлено на доп.фото.

Парта выполнена в современных приятных цветах ЛДСП. Благодаря большому выбору цвета корпуса, пластиковых элементов и каркаса возможно подобрать парту на любой самый требовательный вкус и интерьер.
Парта со столешницей размером 750х550 мм компактна, но достаточна для занятий.
Столешница легко регулируется по наклону от 0° до 30°, подбирается оптимальное положение для любых занятий.
Опоры регулируемые, позволяют менять высоту парты от 530 до 815 мм, помогая сохранять правильную посадку, защищая от сколиоза и остеохондроза.
Все углы и выступающие части скруглены и защищены пластиковыми накладками.
В максимальной комплектации этот стол превращается в полноценный кабинет, где удобно и учиться, и работать.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

Параметры упаковки

  • Вес упаковки20.11 кг
  • Объём упаковки0.06 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Стол-парта регулируемый Practice
14 290
