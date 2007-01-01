Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Стол-парта регулируемый Program
Стол-парта регулируемый Program
11 оценок
16 190
Стол-парта регулируемый Program - фото 1Стол-парта регулируемый Program - фото 2
NEW

Стол-парта регулируемый Program

Артикул: CH-083-619
11 оценок
Основные характеристики
  • Ширина1000 мм
  • Глубина550 мм
  • Высота530/815 мм
  • Вид кромкиПВХ
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Парта идеально подойдет как для школьника начальных классов, так и для студента. Парта оснащена системой регулировки высоты и угла наклона столешницы. Дополнительно парту можно укомплектовать полкой и органайзером, как представлено на доп.фото.

Парта выполнена в современных приятных цветах ЛДСП. Благодаря большому выбору цветов корпуса, пластиковых элементов и каркаса легко подобрать парту на любой самый требовательный вкус и интерьер.
Парта со столешницей размером 1000х550 мм просторна и удобна как для школьных занятий, так и для творчества.
Легко регулируемая по наклону столешница 0° до 30°, позволяет подобрать оптимальное положение для любых видов занятий.
Регулируемые опоры меняют высоту парты от 530 до 815 мм под рост ребенка, помогая сохранять правильную посадку, защищая от сколиоза и остеохондроза.
Все углы и выступающие части парты скруглены и защищены пластиковыми цветными накладками.
В максимальной комплектации этот стол превращается в полноценный кабинет, где удобно и учиться, и работать.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Материал столешницыЛДСП
  • Материал подстольяметалл
  • Цветбежевый, белый
  • ФормаПрямоугольная

Параметры упаковки

  • Вес упаковки21.81 кг
  • Объём упаковки0.07 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Стол-парта регулируемый Program
Стол-парта регулируемый Program
16 190
