Характеристики товара
Описание
Парта идеально подойдет как для школьника начальных классов, так и для студента. Парта оснащена системой регулировки высоты и угла наклона столешницы. Дополнительно парту можно укомплектовать полкой и органайзером, как представлено на доп.фото.
Парта выполнена в современных приятных цветах ЛДСП. Благодаря большому выбору цветов корпуса, пластиковых элементов и каркаса легко подобрать парту на любой самый требовательный вкус и интерьер.
Парта со столешницей размером 1000х550 мм просторна и удобна как для школьных занятий, так и для творчества.
Легко регулируемая по наклону столешница 0° до 30°, позволяет подобрать оптимальное положение для любых видов занятий.
Регулируемые опоры меняют высоту парты от 530 до 815 мм под рост ребенка, помогая сохранять правильную посадку, защищая от сколиоза и остеохондроза.
Все углы и выступающие части парты скруглены и защищены пластиковыми цветными накладками.
В максимальной комплектации этот стол превращается в полноценный кабинет, где удобно и учиться, и работать.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина1000 мм
- Глубина550 мм
- Высота530/815 мм
- Вид кромкиПВХ
- Материал столешницыЛДСП
- Материал подстольяметалл
- Цветбежевый, белый
- ФормаПрямоугольная
Параметры упаковки
- Вес упаковки21.81 кг
- Объём упаковки0.07 м3
- Изделия стопируютсяНет