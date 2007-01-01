Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стол-парта регулируемый Timetable, произведённого компанией ChiedoCover
Стол-парта регулируемый Timetable
14 оценок
18 690
Стол-парта регулируемый Timetable - фото 1
NEW

Стол-парта регулируемый Timetable

Артикул: CH-083-618
14 оценок
Основные характеристики
  • Ширина530 мм
  • Высота530/815 мм
  • Вид кромкиПВХ
  • Материал столешницыЛДСП
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Парта идеально подойдет как для школьника начальных классов, так и для студента. Парта оснащена системой регулировки по высоте и углу наклона столешницы: положение для чтения, письма, рисования, что позволит сформировать правильную осанку.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина530 мм
  • Высота530/815 мм
  • Вид кромкиПВХ
  • Материал столешницыЛДСП
  • Материал каркасаметалл
  • Цветсерый, ясень
  • ФормаПрямоугольная

Параметры упаковки

  • Вес упаковки22.60 кг
  • Объём упаковки0.07 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

