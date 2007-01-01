Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Стол письменный Allow, регулируемый
Стол письменный Allow, регулируемый
7 оценок
3 890
Стол письменный Allow, регулируемый - фото 1Стол письменный Allow, регулируемый - фото 2Стол письменный Allow, регулируемый - фото 3Стол письменный Allow, регулируемый - фото 4
NEW

Стол письменный Allow, регулируемый

Артикул: CH-079-572
7 оценок
Основные характеристики
  • Толщина столешницы16 мм
  • Вид кромкиПВХ
  • Материал столешницыЛДСП
  • Цветсерый
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Толщина столешницы16 мм
  • Вид кромкиПВХ
  • Материал столешницыЛДСП
  • Цветсерый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

