Характеристики товара
Описание
Стол письменный представляет собой функциональное и стильное решение для любого интерьера. Изготовленный из металла и ЛДСП, этот стол отличается прочностью и долговечностью. Стол предназначен для использования в различных целях, включая учебу и работу с ноутбуком, благодаря своей разборной конструкции обеспечивает легкость сборки и транспортировки. Каркас изготовлен из металлического профиля 40х20мм окрашенного в стойкую порошковую краску. На ножках имеются регулируемые опоры. Поставляется вешалка в разобранном виде в 1 упаковке. В комплект входит крепеж,инструкция по сборке. В собранном виде: высота 780мм, ширина 1100мм, глубина 550мм. Размер упаковки: 1120мм длина, 560мм ширина, 160мм высота. Вес с упаковкой 16,5кг, без упаковки 14,9кг
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина1100 мм
- Глубина550 мм
- Высота780 мм
- Вес14.9 кг
- Материал столешницыЛДСП
- Материал подстольяметалл
- Цветлофт
- ФормаПрямоугольная
Параметры упаковки
- Ширина упаковки1120 мм
- Высота упаковки560 мм
- Глубина упаковки160 мм
- Вес упаковки16.50 кг
- Объём упаковки0.10 м3
- Изделия стопируютсяНет