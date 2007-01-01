Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стол письменный Loft Light, произведённого компанией ChiedoCover
Стол письменный Loft Light
6 оценок
5 190
Стол письменный Loft Light - фото 1Стол письменный Loft Light - фото 2
Стол письменный Loft Light

Артикул: CH-079-933
Основные характеристики
  • Длина1100 мм
  • Глубина550 мм
  • Высота780 мм
  • Вес14.9 кг
Характеристики товара

Описание

Стол письменный представляет собой функциональное и стильное решение для любого интерьера. Изготовленный из металла и ЛДСП, этот стол отличается прочностью и долговечностью. Стол предназначен для использования в различных целях, включая учебу и работу с ноутбуком, благодаря своей разборной конструкции обеспечивает легкость сборки и транспортировки. Каркас изготовлен из металлического профиля 40х20мм окрашенного в стойкую порошковую краску. На ножках имеются регулируемые опоры. Поставляется вешалка в разобранном виде в 1 упаковке. В комплект входит крепеж,инструкция по сборке. В собранном виде: высота 780мм, ширина 1100мм, глубина 550мм. Размер упаковки: 1120мм длина, 560мм ширина, 160мм высота. Вес с упаковкой 16,5кг, без упаковки 14,9кг

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Материал столешницыЛДСП
  • Материал подстольяметалл
  • Цветлофт
  • ФормаПрямоугольная

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки1120 мм
  • Высота упаковки560 мм
  • Глубина упаковки160 мм
  • Вес упаковки16.50 кг
  • Объём упаковки0.10 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Отзывы

