Характеристики товара
Описание
Стол компьютерный представляет собой функциональное и стильное решение для любого интерьера. Изготовленный из металла и ЛДСП, этот стол отличается прочностью и долговечностью. Стол предназначен для использования в различных целях, включая учебу и работу с ноутбуком, благодаря своей разборной конструкции обеспечивает легкость сборки и транспортировки. Каркас изготовлен из металлического профиля 20х20мм окрашенного в стойкую порошковую краску. На ножках имеются регулируемые опоры. Поставляется вешалка в разобранном виде в 1 упаковке. В комплект входит крепеж,инструкция по сборке.В собранном виде: высота 750мм, ширина 1000мм, глубина 450мм, расстояние между полками 100мм. Размер упаковки: 1020мм длина, 470мм ширина, 160мм высота. Вес с упаковкой 15кг, без упаковки 14,5кг
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина1000 мм
- Глубина450 мм
- Высота750 мм
- Вес14.5 кг
- Материал столешницыЛДСП
- Материал подстольяметалл
- Цветлофт
- ФормаПрямоугольная
Параметры упаковки
- Ширина упаковки1020 мм
- Высота упаковки470 мм
- Глубина упаковки160 мм
- Вес упаковки15 кг
- Объём упаковки0.08 м3
- Изделия стопируютсяНет