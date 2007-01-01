Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стол письменный Loft Strict, произведённого компанией ChiedoCover
Стол письменный Loft Strict
7 оценок
4 390
Товар в корзине. Перейти
Стол письменный Loft Strict - фото 1Стол письменный Loft Strict - фото 2

Стол письменный Loft Strict

Артикул: CH-079-934
7 оценок
Основные характеристики
  • Длина1000 мм
  • Глубина450 мм
  • Высота750 мм
  • Вес14.5 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Компьютерный стол Ньюарк, серый, ящик синий
Фотография товара Компьютерный стол Ньюарк, серый, ящик синий от компании ChiedoCover.
Следующий Компьютерный стол Ньюарк, серый, столешница дуб молочный
Фотография товара Компьютерный стол Ньюарк, серый, столешница дуб молочный от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Стол компьютерный представляет собой функциональное и стильное решение для любого интерьера. Изготовленный из металла и ЛДСП, этот стол отличается прочностью и долговечностью. Стол предназначен для использования в различных целях, включая учебу и работу с ноутбуком, благодаря своей разборной конструкции обеспечивает легкость сборки и транспортировки. Каркас изготовлен из металлического профиля 20х20мм окрашенного в стойкую порошковую краску. На ножках имеются регулируемые опоры. Поставляется вешалка в разобранном виде в 1 упаковке. В комплект входит крепеж,инструкция по сборке.В собранном виде: высота 750мм, ширина 1000мм, глубина 450мм, расстояние между полками 100мм. Размер упаковки: 1020мм длина, 470мм ширина, 160мм высота. Вес с упаковкой 15кг, без упаковки 14,5кг

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина1000 мм
  • Глубина450 мм
  • Высота750 мм
  • Вес14.5 кг
  • Материал столешницыЛДСП
  • Материал подстольяметалл
  • Цветлофт
  • ФормаПрямоугольная

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки1020 мм
  • Высота упаковки470 мм
  • Глубина упаковки160 мм
  • Вес упаковки15 кг
  • Объём упаковки0.08 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Другие товары из раздела письменные столы

Фотография товара Стол лофт Виктория от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол лофт Виктория, произведённого компанией ChiedoCover
от21 190

Стол лофт Виктория

75
В корзине
Фотография товара Стол письменный/компьютерный CD-016, 4 ящика, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол письменный/компьютерный CD-016, 4 ящика, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 890
Оптовая цена

Стол письменный/компьютерный CD-016, 4 ящика, белый

5
В наличии 3 шт.
В корзине
Настоящее фото товара Стол Домин угловой эргономичный, произведённого компанией ChiedoCover
от6 790
Оптовая цена

Стол Домин угловой эргономичный

6
В корзине
Фотография товара Стол прямой на металлокаркасе, опоры 90гр, 1380х670х755 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол прямой на металлокаркасе, опоры 90гр, 1380х670х755, произведённого компанией ChiedoCover
14 990
Оптовая цена

Стол прямой на металлокаркасе, опоры 90гр, 1380х670х755

11
В наличии
В корзине
Фотография товара Бенч-система на 2 места на металлокаркасе, опоры 45гр, 1380х670(1370)x755 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Бенч-система на 2 места на металлокаркасе, опоры 45гр, 1380х670(1370)x755, произведённого компанией ChiedoCover
29 190
Оптовая цена

Бенч-система на 2 места на металлокаркасе, опоры 45гр, 1380х670(1370)x755

9
В наличии
В корзине
Распродажа
Настоящее фото товара Стол электрический LA-2AR2, черный, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от42 39010
47 090 ₽Оптовая цена

Стол электрический LA-2AR2, черный, серый

9
В наличии 11 шт.
В корзине
Распродажа
Настоящее фото товара Стол электрический LA-2AR2, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от42 39010
47 090 ₽Оптовая цена

Стол электрический LA-2AR2, серый

10
В наличии 12 шт.
В корзине
Распродажа
Фотография товара Стол электрический LA-SR2, черный, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол электрический LA-SR2, черный, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от28 89010
31 990 ₽Оптовая цена

Стол электрический LA-SR2, черный, серый

8
В наличии 1 шт.
В корзине
Фотография товара Стол Vido от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Vido, произведённого компанией ChiedoCover
23 590

Стол Vido

12
В корзине
New
Фотография товара Стол Shuttle многофункциональный, светлое дерево, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Shuttle многофункциональный, светлое дерево, белый, произведённого компанией ChiedoCover
7 890

Стол Shuttle многофункциональный, светлое дерево, белый

9
В наличии 6 шт.
В корзине

Товар в корзине

Стол письменный Loft Strict
Стол письменный Loft Strict
4 390
В корзине

С этим товаром покупают

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности