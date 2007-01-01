Характеристики товара
Описание
В комплекте со столом имеется встроенный вместительный, высокий и глубокий стеллаж, который может быть использован в качестве книжного шкафа или полок для хранения канцтоваров, папок и учебников.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина1200 мм
- Ширина600 мм
- Высота750 мм
- Вес16.3 кг
- Максимальная нагрузкадо 100 кг кг
- МатериалЛДСП, металл
- Материал столешницыЛДСП
- Материал каркасаметалл
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет