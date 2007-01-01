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Стол письменный Oly, со стеллажом, бетон, черный металл, 1200*600*750(1220) - фото 1Стол письменный Oly, со стеллажом, бетон, черный металл, 1200*600*750(1220) - фото 2Стол письменный Oly, со стеллажом, бетон, черный металл, 1200*600*750(1220) - фото 3Стол письменный Oly, со стеллажом, бетон, черный металл, 1200*600*750(1220) - фото 4

Стол письменный Oly, со стеллажом, бетон, черный металл, 1200*600*750(1220)

Артикул: CH-076-289
10 оценок
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Характеристики товара

Описание

В комплекте со столом имеется встроенный вместительный, высокий и глубокий стеллаж, который может быть использован в качестве книжного шкафа или полок для хранения канцтоваров, папок и учебников.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина1200 мм
  • Ширина600 мм
  • Высота750 мм
  • Вес16.3 кг
  • Максимальная нагрузкадо 100 кг кг
  • МатериалЛДСП, металл
  • Материал столешницыЛДСП
  • Материал каркасаметалл
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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Товар в корзине

Стол письменный Oly, со стеллажом, бетон, черный металл, 1200*600*750(1220)
Стол письменный Oly, со стеллажом, бетон, черный металл, 1200*600*750(1220)
12 490
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