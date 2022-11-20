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Стол Лидер 2, 1800х900, венге 26мм, черный - фото 1Стол Лидер 2, 1800х900, венге 26мм, черный - фото 2Стол Лидер 2, 1800х900, венге 26мм, черный - фото 3Стол Лидер 2, 1800х900, венге 26мм, черный - фото 4Стол Лидер 2, 1800х900, венге 26мм, черный - фото 5Стол Лидер 2, 1800х900, венге 26мм, черный - фото 6

Стол Лидер 2, 1800х900, венге 26мм, черный

14 оценок
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Характеристики товара

Описание

Длина - 1800 мм

Глубина - 900 мм

Высота - 760 мм

Столешница - ЛДСП, 26 мм

Каркас - сталь

Цвет каркаса - черный

Цвет столешницы - венге

Кромка - ПВХ

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Основные характеристики

  • Высота760 мм
  • Ширина900 мм
  • Длина1800 мм
Сделаем стол на заказ

Изготовим столы под ваши требования, просто отправьте заявку через специальную форму

Индивидуальный заказ

Выполненные заказы

Лидер 2, каркас чёрный, столешница орех
Лидер 2, каркас чёрный, столешница орехЛидер 2, каркас чёрный, столешница орехЛидер 2, каркас чёрный, столешница орехЛидер 2, каркас чёрный, столешница орехЛидер 2, каркас чёрный, столешница орех
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