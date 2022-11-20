Характеристики товара
Описание
Длина - 1800 мм
Глубина - 900 мм
Высота - 760 мм
Столешница - ЛДСП, 26 мм
Каркас - сталь
Цвет каркаса - черный
Цвет столешницы - венге
Кромка - ПВХ
Основные характеристики
- Высота760 мм
- Ширина900 мм
- Длина1800 мм
Длина - 1800 мм
Глубина - 900 мм
Высота - 760 мм
Столешница - ЛДСП, 26 мм
Каркас - сталь
Цвет каркаса - черный
Цвет столешницы - венге
Кромка - ПВХ
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