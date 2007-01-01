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Настоящее фото товара Стол Лидер 2, 1800х800, шампань, бук, произведённого компанией ChiedoCover
Стол Лидер 2, 1800х800, шампань, бук
6 оценок
4 690
Товар в корзине. Перейти
Стол Лидер 2, 1800х800, шампань, бук - фото 1Стол Лидер 2, 1800х800, шампань, бук - фото 2Стол Лидер 2, 1800х800, шампань, бук - фото 3Видеообзор - стол на металлокаркасе Лидер 2 - видео 4
Товар в интерьере
Реальное изображение товара 1 Стол Лидер 2, 1800х800, шампань, бук производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 2 Стол Лидер 2, 1800х800, шампань, бук производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 3 Стол Лидер 2, 1800х800, шампань, бук производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 4 Стол Лидер 2, 1800х800, шампань, бук производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 5 Стол Лидер 2, 1800х800, шампань, бук производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 6 Стол Лидер 2, 1800х800, шампань, бук производства ChiedoCover
+1Реальное изображение товара 7 Стол Лидер 2, 1800х800, шампань, бук производства ChiedoCover
МИНПРОМТОРГ

Товар в реестре Минпромторга РФ

Стол Лидер 2, 1800х800, шампань, бук

Артикул: CH-068-674
6 оценок
Основные характеристики
  • Ширина1800 мм
  • Глубина800 мм
  • Высота750 мм
  • Толщина столешницы16, 26 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Фотография товара Стол Лидер 2, 2700х900, шампань, бук от компании ChiedoCover.
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Фотография товара Стол Лидер 2, 2400х800, шампань, серый от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Стол Лидер – это идеальное решение для мероприятий любого формата! Они сочетают в себе стильный дизайн, надежность и практичность, что делает их незаменимыми для банкетов, свадеб, фуршетов, кейтеринга, корпоративов, конференций и выставок. Благодаря прочным материалам и устойчивой конструкции, столы выдерживают интенсивное использование, сохраняя безупречный внешний вид.

Прямоугольная форма столешницы позволяет удобно размещать гостей и эффективно использовать пространство. Такие столы легко комбинируются в длинные линии, что особенно удобно для фуршетов и банкетов.

Модели оснащены удобным механизмом складывания и имеют легкий вес, что упрощает их хранение. Компактные размеры в сложенном виде позволяют сэкономить место и снизить затраты на транспортировку.

Вы сможете подобрать идеальный стол, выбрав размер столешницы, цвет каркаса и покрытия, чтобы он гармонично вписался в интерьер вашего мероприятия. Простота сборки и долговечность делают эти столы лучшим выбором для профессионалов в сфере кейтеринга.

Доп. опция - регуляторы ножек по высоте

Стоимость указана за стол с черным цветом каркаса. За другой цвет +100 руб.

Высота стола может варьироваться +-10 мм от размера, указанного на сайте


Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина1800 мм
  • Глубина800 мм
  • Высота750 мм
  • Толщина столешницы16, 26 мм
  • Вид кромкиТ-образная
  • Материал столешницыЛДСП
  • Материал подстольясталь
  • Модификации столаСкладной, Скругленные углы
  • Цвет подстольяШампань
  • Цветбежевый
  • Страна изготовленияРоссия
  • ФормаПрямоугольная

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

Варианты размеров

Длинамм Ширинамм Высотамм Столешницамм Вескг Оптовая цена
1800 800 750 16 31.0 4590
1800 900 750 16 33.9 4690
2000 900 750 16 36.8 5590
2400 900 750 16 42.5 5890
2700 900 750 16 46.9 5990
1800 800 760 26 45.4 6790
1800 900 760 26 50.1 6990
2000 900 760 26 54.8 8090
1800 800 766 32 54.1 7690
2000 900 766 32 65.6 8990
2400 900 766 32 71.6 9590
Варианты каркасаВарианты столешницыХарактеристики товараИнструкция по эксплуатацииВарианты размеров
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку
Надёжная упаковка

Отзывы

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Варианты каркаса - Покрытие

Стол Лидер 2, 1800х800, шампань, бук - каркас в цвете ЗолотоЗолото
Стол Лидер 2, 1800х800, шампань, бук - каркас в цвете ШампаньШампань
Стол Лидер 2, 1800х800, шампань, бук - каркас в цвете БронзаБронза
Стол Лидер 2, 1800х800, шампань, бук - каркас в цвете ТитанТитан
Стол Лидер 2, 1800х800, шампань, бук - каркас в цвете ЧерныйЧерный
Стол Лидер 2, 1800х800, шампань, бук - каркас в цвете БелыйБелый
Стол Лидер 2, 1800х800, шампань, бук - каркас в цвете СереброСеребро
Стол Лидер 2, 1800х800, шампань, бук - каркас в цвете Красное деревоКрасное дерево
Стол Лидер 2, 1800х800, шампань, бук - каркас в цвете КоричневыйКоричневый
Стол Лидер 2, 1800х800, шампань, бук - каркас в цвете Темный орехТемный орех
Стол Лидер 2, 1800х800, шампань, бук - каркас в цвете Антик Серебро 5SNАнтик Серебро 5SN
Стол Лидер 2, 1800х800, шампань, бук - каркас в цвете Антик Серебро 4SNАнтик Серебро 4SN
Стол Лидер 2, 1800х800, шампань, бук - каркас в цвете Антикварная медь 5SNАнтикварная медь 5SN
Стол Лидер 2, 1800х800, шампань, бук - каркас в цвете Антик Бронза 5SАнтик Бронза 5S

Варианты столешницы - HPL

Стол Лидер 2, 1800х800, шампань, бук - столешница в цвете Белый Белый
Стол Лидер 2, 1800х800, шампань, бук - столешница в цвете Статуарио ВенатоСтатуарио Венато
Стол Лидер 2, 1800х800, шампань, бук - столешница в цвете Ароза светлаяАроза светлая
Стол Лидер 2, 1800х800, шампань, бук - столешница в цвете КунгурКунгур
Стол Лидер 2, 1800х800, шампань, бук - столешница в цвете Ясень Прибрежный натуральныйЯсень Прибрежный натуральный
Стол Лидер 2, 1800х800, шампань, бук - столешница в цвете Блэквуд сатиновыйБлэквуд сатиновый
Стол Лидер 2, 1800х800, шампань, бук - столешница в цвете Дуб ВотанДуб Вотан
Стол Лидер 2, 1800х800, шампань, бук - столешница в цвете Морское дерево карбонМорское дерево карбон

Варианты столешницы - ЛДСП

Стол Лидер 2, 1800х800, шампань, бук - столешница в цвете БелыйБелый
Стол Лидер 2, 1800х800, шампань, бук - столешница в цвете СерыйСерый
Стол Лидер 2, 1800х800, шампань, бук - столешница в цвете БукБук
Стол Лидер 2, 1800х800, шампань, бук - столешница в цвете ОрехОрех
Стол Лидер 2, 1800х800, шампань, бук - столешница в цвете ВенгеВенге
Стол Лидер 2, 1800х800, шампань, бук - столешница в цвете Дуб сонома светлыйДуб сонома светлый
Стол Лидер 2, 1800х800, шампань, бук - столешница в цвете Ясень шимо темныйЯсень шимо темный
Стол Лидер 2, 1800х800, шампань, бук - столешница в цвете Дуб ВотанДуб Вотан
Сделаем стол на заказ

Изготовим столы под ваши требования, просто отправьте заявку через специальную форму

Индивидуальный заказ

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