Характеристики товара
Описание
Стол с тумбой и тремя выдвижными ящиками. Стол может быть собран с правым или левым расположением тумбы с ящиками.
Основные характеристики
- Высота750 мм
- Ширина1300 мм
- Глубина620 мм
- Цветкоричневый
Стол с тумбой и тремя выдвижными ящиками. Стол может быть собран с правым или левым расположением тумбы с ящиками.
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