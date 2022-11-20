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Стол Reina S

15 оценок
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Характеристики товара

Описание

Стол с тумбой и тремя выдвижными ящиками. Стол может быть собран с правым или левым расположением тумбы с ящиками.

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Основные характеристики

  • Высота750 мм
  • Ширина1300 мм
  • Глубина620 мм
  • Цветкоричневый

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