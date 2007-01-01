Характеристики товара
Описание
Эргономика и функциональность каждый день
Стол с электроподъемником — идеальное решение для тех, кто ценит комфорт и заботится о здоровье. Благодаря встроенному мотору, вы можете легко регулировать высоту рабочей поверхности от 72,2 до 117,2 см, выбирая положение сидя или стоя в зависимости от задач. Модель подходит для пользователей ростом до 185 см.
Умное управление и безопасность
Удобный контроллер с механическими кнопками обеспечивает точную настройку высоты и надежнее в использовании, чем сенсорные панели. Встроенная память на 3 уровня позволяет сохранить оптимальные рабочие позиции. А система безопасности включает защиту от перегрева, перегрузки и столкновений, а также функцию блокировки от детей ("детский замок"), активируемую одновременным нажатием кнопок «M» + «UP» или «M» + «DOWN».
Качество и дизайн
Столешница размером 120×60 см выполнена из износостойкого ЛДСП с текстурой светлого дерева. Прочное металлическое подстолье в белом цвете обеспечивает устойчивость и выдерживает нагрузку до 70 кг. Толщина столешницы — 2,2 см. Конструкция стола предусматривает 2 ножки и не требует раскладки, делая его идеальным для офисов, рабочих кабинетов и домашних рабочих зон.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина1200 мм
- Глубина600 мм
- Высота722 мм
- Толщина столешницы22 мм
- Вес23.3 кг
- Материал столешницыЛДСП
- Материал каркасаметалл
- Допустимая нагрузка70
- Цветбелый, светлое дерево
- ФормаПрямоугольная
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки340 мм
- Высота упаковки270 мм
- Вес упаковки27 кг
- Объём упаковки0.09 м3
- Габариты упаковки для логистики990
- Изделия стопируютсяНет