Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стол Консоль Арт Деко серебро, произведённого компанией ChiedoCover
Стол Консоль Арт Деко серебро
26 оценок
18 79066
53 990 ₽
Товар в корзине. Перейти
Стол Консоль Арт Деко серебро - фото 1Стол Консоль Арт Деко серебро - фото 2Стол Консоль Арт Деко серебро - фото 3Стол Консоль Арт Деко серебро - фото 4
Товар в интерьере
Реальное изображение товара 1 Стол Консоль Арт Деко серебро производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 2 Стол Консоль Арт Деко серебро производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 3 Стол Консоль Арт Деко серебро производства ChiedoCover
Распродажа

Стол Консоль Арт Деко серебро

Артикул: CH-003-104
26 оценок
Основные характеристики
  • Длина1200 мм
  • Ширина400 мм
  • Глубина1200 мм
  • Высота780 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул прозрачный Алегра красный
Фотография товара Стул прозрачный Алегра красный от компании ChiedoCover.
Следующий Стол Бруклин 55 х 55 золото
Фотография товара Стол Бруклин 55 х 55 золото от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Консоль предоставляет широкий спектр возможностей использования для разных целей и в любых помещениях.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина1200 мм
  • Ширина400 мм
  • Глубина1200 мм
  • Высота780 мм
  • Вес17.5 кг
  • Максимальная нагрузка15 кг
  • Материал столешницыстекло
  • Материал подстольясталь
  • Цветсеребряный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки1280 мм
  • Высота упаковки850 мм
  • Глубина упаковки150 мм
  • Вес упаковки20.5 кг
  • Объём упаковки0.16 м3
  • Габариты упаковки для логистики1280
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Стол Лофт-6 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт-6, произведённого компанией ChiedoCover
от25 290

Стол Лофт-6

39
Настоящее фото товара Стол садовый Слим, произведённого компанией ChiedoCover
от6 790
Оптовая цена

Стол садовый Слим

43
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 1,1500*800, орех, черный, кромка ПВХ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 1,1500*800, орех, черный, кромка ПВХ, произведённого компанией ChiedoCover
от4 490

Стол Лидер 1,1500*800, орех, черный, кромка ПВХ

6
Фотография товара Стол Мистраль Массив, орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Мистраль Массив, орех, произведённого компанией ChiedoCover
от24 590
Оптовая цена

Стол Мистраль Массив, орех

15
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 1, 1200х600, орех, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 1, 1200х600, орех, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 54013
4 040 ₽

Стол Лидер 1, 1200х600, орех, белый

11
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 2, 2400*900, венге, шампань от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 2, 2400*900, венге, шампань, произведённого компанией ChiedoCover
от6 090

Стол Лидер 2, 2400*900, венге, шампань

12
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 1, 1200х600, орех, шампань, кромка ПВХ, без отбойников от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 1, 1200х600, орех, шампань, кромка ПВХ, без отбойников, произведённого компанией ChiedoCover
от3 8905
4 090 ₽

Стол Лидер 1, 1200х600, орех, шампань, кромка ПВХ, без отбойников

7
Настоящее фото товара Стол Палермо, белый матовый, светлое дерево, произведённого компанией ChiedoCover
19 190
Оптовая цена

Стол Палермо, белый матовый, светлое дерево

6
Фотография товара Стол обеденный Инферно Гранд, белый мрамор, золото от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Инферно Гранд, белый мрамор, золото, произведённого компанией ChiedoCover
144 690

Стол обеденный Инферно Гранд, белый мрамор, золото

15
В наличии 7 шт.
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 1, 1200х600, каркас черный, под бетон, кромка ПВХ, без отбойников от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 1, 1200х600, каркас черный, под бетон, кромка ПВХ, без отбойников, произведённого компанией ChiedoCover
3 440

Стол Лидер 1, 1200х600, каркас черный, под бетон, кромка ПВХ, без отбойников

8
  • венге
  • белый
  • серый

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Консольный столик Бруклин 115 x 30 золото от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Консольный столик Бруклин 115 x 30 золото, произведённого компанией ChiedoCover
от20 89063
54 990 ₽Оптовая цена

Консольный столик Бруклин 115 x 30 золото

26
  • золотой
  • серебряный
В наличии 20 шт.
Распродажа
Фотография товара Консольный столик Арт Деко 115 х 30 серебро от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Консольный столик Арт Деко 115 х 30 серебро, произведённого компанией ChiedoCover
от17 89064
48 990 ₽Оптовая цена

Консольный столик Арт Деко 115 х 30 серебро

26
  • серебряный
  • золотой
  • серый, серебряный
В наличии 15 шт.
Распродажа
Фотография товара Консольный столик Инсигния 120 х 40 серебро от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Консольный столик Инсигния 120 х 40 серебро, произведённого компанией ChiedoCover
от22 99055
50 990 ₽Оптовая цена

Консольный столик Инсигния 120 х 40 серебро

26
  • серебряный
  • золотой
В наличии 2 шт.
Хит
Фотография товара Барный стол Уэмбли от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стол Уэмбли, произведённого компанией ChiedoCover
от7 890

Барный стол Уэмбли

43
Фотография товара Барная стойка Дезмонд Х дуб, белая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барная стойка Дезмонд Х дуб, белая, произведённого компанией ChiedoCover
от8 390

Барная стойка Дезмонд Х дуб, белая

71
  • черный
  • белый
  • коричневый, белый
Распродажа
Фотография товара Консоль Кросс 115*30 серебро от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Консоль Кросс 115*30 серебро, произведённого компанией ChiedoCover
от18 79081
97 990 ₽Оптовая цена

Консоль Кросс 115*30 серебро

26
  • серебряный
  • золотой
В наличии 16 шт.
Распродажа
Фотография товара Консоль КРОСС 115*30 золото стекло smoke от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Консоль КРОСС 115*30 золото стекло smoke, произведённого компанией ChiedoCover
от25 69080
127 990 ₽Оптовая цена

Консоль КРОСС 115*30 золото стекло smoke

26
  • серебряный
  • золотой
В наличии 34 шт.

Другие товары из раздела прямоугольные столы

Распродажа
Фотография товара Консольный столик Бруклин 115 x 30 серебро от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Консольный столик Бруклин 115 x 30 серебро, произведённого компанией ChiedoCover
от16 99059
40 990 ₽Оптовая цена

Консольный столик Бруклин 115 x 30 серебро

26
  • золотой
  • серебряный
В наличии 46 шт.
Распродажа
Фотография товара Журнальный столик Бостон 50 х 32 золото от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Журнальный столик Бостон 50 х 32 золото, произведённого компанией ChiedoCover
от12 69049
24 490 ₽Оптовая цена

Журнальный столик Бостон 50 х 32 золото

26
  • золотой
  • серебряный
В наличии 27 шт.
Распродажа
Фотография товара Консольный столик Инсигния 115 x 30 темный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Консольный столик Инсигния 115 x 30 темный, произведённого компанией ChiedoCover
от18 99065
52 990 ₽Оптовая цена

Консольный столик Инсигния 115 x 30 темный

26
  • серебряный
  • золотой
В наличии 8 шт.
Фотография товара Стол Луис от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Луис, произведённого компанией ChiedoCover
от28 890
Оптовая цена

Стол Луис

43
Фотография товара Барная стойка Парсон, лдсп 1360х600 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барная стойка Парсон, лдсп 1360х600, произведённого компанией ChiedoCover
от17 990

Барная стойка Парсон, лдсп 1360х600

33
Фотография товара Консоль Рокки от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Консоль Рокки, произведённого компанией ChiedoCover
от13 990

Консоль Рокки

74
Распродажа
Фотография товара Стол BALDE 1MATT BLACK MARBLE SOLID CERAMIC / BLACK от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол BALDE 1MATT BLACK MARBLE SOLID CERAMIC / BLACK, произведённого компанией ChiedoCover
от44 39057
101 390 ₽Оптовая цена

Стол BALDE 1MATT BLACK MARBLE SOLID CERAMIC / BLACK

5
В наличии 3 шт.
Фотография товара Стол раскладной Энгл, керамика, металл, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол раскладной Энгл, керамика, металл, белый, произведённого компанией ChiedoCover
96 590

Стол раскладной Энгл, керамика, металл, белый

6
  • коричневый
  • белый
  • черный
  • шампань
В наличии 13 шт.
Фотография товара Стол обеденный Австралия Сенд Блек, 200*80*76, керамика , металл, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Австралия Сенд Блек, 200*80*76, керамика , металл, черный, произведённого компанией ChiedoCover
33 590

Стол обеденный Австралия Сенд Блек, 200*80*76, керамика , металл, черный

13
В наличии 19 шт.
Настоящее фото товара Стол пластиковый Meadow, прямоугольный, белый, произведённого компанией ChiedoCover
10 090

Стол пластиковый Meadow, прямоугольный, белый

5
  • белый
  • коричневый
В наличии 16 шт.

Товар в корзине

Стол Консоль Арт Деко серебро
Стол Консоль Арт Деко серебро
от 18 790
53 990 ₽
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Консольный столик Бруклин 115 x 30 золото от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Консольный столик Бруклин 115 x 30 золото, произведённого компанией ChiedoCover
от20 89063
54 990 ₽Оптовая цена

Консольный столик Бруклин 115 x 30 золото

26
  • золотой
  • серебряный
В наличии 20 шт.
Распродажа
Фотография товара Консольный столик Арт Деко 115 х 30 серебро от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Консольный столик Арт Деко 115 х 30 серебро, произведённого компанией ChiedoCover
от17 89064
48 990 ₽Оптовая цена

Консольный столик Арт Деко 115 х 30 серебро

26
  • серебряный
  • золотой
  • серый, серебряный
В наличии 15 шт.
Распродажа
Фотография товара Консольный столик Инсигния 120 х 40 серебро от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Консольный столик Инсигния 120 х 40 серебро, произведённого компанией ChiedoCover
от22 99055
50 990 ₽Оптовая цена

Консольный столик Инсигния 120 х 40 серебро

26
  • серебряный
  • золотой
В наличии 2 шт.
Хит
Фотография товара Барный стол Уэмбли от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стол Уэмбли, произведённого компанией ChiedoCover
от7 890

Барный стол Уэмбли

43

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности