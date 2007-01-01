Характеристики товара
Описание
Консоль предоставляет широкий спектр возможностей использования для разных целей и в любых помещениях.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина1200 мм
- Ширина400 мм
- Глубина1200 мм
- Высота780 мм
- Вес17.5 кг
- Максимальная нагрузка15 кг
- Материал столешницыстекло
- Материал подстольясталь
- Цветсеребряный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки1280 мм
- Высота упаковки850 мм
- Глубина упаковки150 мм
- Вес упаковки20.5 кг
- Объём упаковки0.16 м3
- Габариты упаковки для логистики1280
- Изделия стопируютсяНет