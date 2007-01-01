Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стол с регулировкой высоты, белый, светлое дерево, 140*60, произведённого компанией ChiedoCover
Стол с регулировкой высоты, белый, светлое дерево, 140*60
12 оценок
21 990
Товар в корзине. Перейти
Стол с регулировкой высоты, белый, светлое дерево, 140*60 - фото 1Стол с регулировкой высоты, белый, светлое дерево, 140*60 - фото 2Стол с регулировкой высоты, белый, светлое дерево, 140*60 - фото 3Стол с регулировкой высоты, белый, светлое дерево, 140*60 - фото 4Стол с регулировкой высоты, белый, светлое дерево, 140*60 - фото 5

Стол с регулировкой высоты, белый, светлое дерево, 140*60

Артикул: CH-084-049
12 оценок
Основные характеристики
  • Ширина1400 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота722 мм
  • Толщина столешницы22 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Frankfurt пэчворк
Фотография товара Стул Frankfurt пэчворк от компании ChiedoCover.
Следующий Стол Консоль Арт Деко серебро
Фотография товара Стол Консоль Арт Деко серебро от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Эргономика и функциональность каждый день

Стол с электроподъемником — идеальное решение для тех, кто ценит комфорт и заботится о здоровье. Благодаря встроенному мотору, вы можете легко регулировать высоту рабочей поверхности от 72,2 до 117,2 см, выбирая положение сидя или стоя в зависимости от задач. Модель подходит для пользователей ростом до 185 см.
Умное управление и безопасность
Удобный контроллер с механическими кнопками обеспечивает точную настройку высоты и надежнее в использовании, чем сенсорные панели. Встроенная память на 3 уровня позволяет сохранить оптимальные рабочие позиции. А система безопасности включает защиту от перегрева, перегрузки и столкновений, а также функцию блокировки от детей ("детский замок"), активируемую одновременным нажатием кнопок «M» + «UP» или «M» + «DOWN».
Качество и дизайн
Столешница размером 140×60 см выполнена из износостойкого ЛДСП с текстурой светлого дерева. Прочное металлическое подстолье в белом цвете обеспечивает устойчивость и выдерживает нагрузку до 70 кг. Толщина столешницы — 2,2 см. Конструкция стола предусматривает 2 ножки и не требует раскладки, делая его идеальным для офисов, рабочих кабинетов и домашних рабочих зон.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина1400 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота722 мм
  • Толщина столешницы22 мм
  • Вес25 кг
  • Материал столешницыЛДСП
  • Материал каркасаметалл
  • Допустимая нагрузка70
  • Цветбелый, светлое дерево
  • ФормаПрямоугольная

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки340 мм
  • Высота упаковки270 мм
  • Вес упаковки28.80 кг
  • Объём упаковки0.09 м3
  • Габариты упаковки для логистики990
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Другие товары из раздела письменные столы

Фотография товара Стол лофт Виктория от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол лофт Виктория, произведённого компанией ChiedoCover
от21 190

Стол лофт Виктория

75
Настоящее фото товара Стол Мэдис ученический , произведённого компанией ChiedoCover
от4 790
Оптовая цена

Стол Мэдис ученический

11
Настоящее фото товара Стол Марбел аудиторный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 390
Оптовая цена

Стол Марбел аудиторный

12
Фотография товара Бенч-система на 2 места на металлокаркасе, опоры 45гр, 1180х670(1370)x755 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Бенч-система на 2 места на металлокаркасе, опоры 45гр, 1180х670(1370)x755, произведённого компанией ChiedoCover
27 890
Оптовая цена

Бенч-система на 2 места на металлокаркасе, опоры 45гр, 1180х670(1370)x755

13
В наличии
Распродажа
Фотография товара Стол с электроприводом LA-E4A, венге, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол с электроприводом LA-E4A, венге, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от51 39010
56 990 ₽Оптовая цена

Стол с электроприводом LA-E4A, венге, черный

10
В наличии 1 шт.
Распродажа
Фотография товара Стол электрический LA-2A3, черый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол электрический LA-2A3, черый, произведённого компанией ChiedoCover
от51 49010
57 190 ₽Оптовая цена

Стол электрический LA-2A3, черый

13
В наличии 1 шт.
Фотография товара Стол Парта от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Парта, произведённого компанией ChiedoCover
19 390

Стол Парта

10
Фотография товара Стол письменный Loft Light от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол письменный Loft Light, произведённого компанией ChiedoCover
5 190

Стол письменный Loft Light

6
Фотография товара Стол письменный Trunk, дуб вотан, антрацит от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол письменный Trunk, дуб вотан, антрацит, произведённого компанией ChiedoCover
81 490

Стол письменный Trunk, дуб вотан, антрацит

10
New
Фотография товара Стол-парта регулируемый Program от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол-парта регулируемый Program, произведённого компанией ChiedoCover
16 190

Стол-парта регулируемый Program

11

Товар в корзине

Стол с регулировкой высоты, белый, светлое дерево, 140*60
Стол с регулировкой высоты, белый, светлое дерево, 140*60
21 990
В корзине

С этим товаром покупают

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности