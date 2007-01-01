Характеристики товара
Описание
Садовый стол Виенна выполнен в элегантном антрацитовом цвете со столешницей с мраморным оттенком, что придает ему изысканный и современный вид. Столешница изготовлена из высококачественного материала, который отличается высокой прочностью и устойчивостью к царапинам. Это гарантирует долгий срок службы стола и сохранение его первоначального вида. Алюминиевая рама легкая и устойчивая к ржавчине, что делает стол еще более привлекательным и удобным в использовании. Выбирая садовый стол Кавалезе, вы получаете стильный, прочный и функциональный предмет мебели, который станет отличным дополнением к вашему саду или террасе.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина900 мм
- Глубина1600 мм
- Высота750 мм
- Материал столешницыHPL
- Материал каркасаалюминий
- Цветантрацит
Параметры упаковки
- Ширина упаковки750 мм
- Высота упаковки900 мм
- Глубина упаковки1600 мм
- Объём упаковки1.08 м3
- Изделия стопируютсяНет