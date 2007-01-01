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Настоящее фото товара Стол Виенна антрацит, произведённого компанией ChiedoCover
Стол Виенна антрацит
12 оценок
68 690
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Стол Виенна антрацит - фото 1

Стол Виенна антрацит

Артикул: CH-068-669
12 оценок
Основные характеристики
  • Ширина900 мм
  • Глубина1600 мм
  • Высота750 мм
  • Материал столешницыHPL
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Садовый стол Виенна выполнен в элегантном антрацитовом цвете со столешницей с мраморным оттенком, что придает ему изысканный и современный вид. Столешница изготовлена из высококачественного материала, который отличается высокой прочностью и устойчивостью к царапинам. Это гарантирует долгий срок службы стола и сохранение его первоначального вида. Алюминиевая рама легкая и устойчивая к ржавчине, что делает стол еще более привлекательным и удобным в использовании. Выбирая садовый стол Кавалезе, вы получаете стильный, прочный и функциональный предмет мебели, который станет отличным дополнением к вашему саду или террасе.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина900 мм
  • Глубина1600 мм
  • Высота750 мм
  • Материал столешницыHPL
  • Материал каркасаалюминий
  • Цветантрацит

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки750 мм
  • Высота упаковки900 мм
  • Глубина упаковки1600 мм
  • Объём упаковки1.08 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
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