Характеристики товара
Описание
Комплект складной мебели KONWAY Изи 3: Ваш идеальный спутник для отдыха на природе и дома
Откройте для себя идеальное сочетание функциональности, стиля и немецкого качества с комплектом складной мебели KONWAY Изи 3! Этот элегантный набор станет настоящим украшением вашей дачи, веранды, балкона или даже уютным дополнением к интерьеру вашего дома.
Непревзойденная прочность и долговечность:
KONWAY Изи 3 создан для того, чтобы служить вам долгие годы. Стол и кресла изготовлены из высококачественного нержавеющего алюминия, который не подвержен коррозии и легко выдерживает испытания временем. Покрытие порошковой краской цвета антрацит не только придает комплекту стильный и современный вид, но и обеспечивает дополнительную защиту от влаги, атмосферных воздействий и механических повреждений.
Комфорт и эргономика:
Сиденья и спинки кресел выполнены из дышащего текстилена Ergotex, который обеспечивает превосходную вентиляцию и комфорт даже в жаркие дни. Подлокотники из натурального бука добавляют комплекту изысканности и приятных тактильных ощущений, создавая атмосферу уюта и расслабления.
Удобство и практичность в каждой детали:
Главное преимущество комплекта KONWAY Изи 3 – его складная конструкция. Все элементы легко и быстро собираются и разбираются, что делает хранение и транспортировку максимально удобными. Забудьте о громоздкой мебели, которая занимает много места!
Идеальные габариты для вашего пространства:
Стол: 70х70х75 см – достаточно просторный для уютных семейных обедов или дружеских посиделок.
Кресла: 62х67х110 см – обеспечивают максимальный комфорт и поддержку для расслабленного отдыха.
Немецкое качество, которому можно доверять:
Приобретая комплект складной мебели KONWAY Изи 3, вы получаете не просто красивый и практичный набор, но и гарантию качества от известного немецкого производителя. Это инвестиция в ваш комфорт и долговечность.
Разместите KONWAY Изи 3 там, где вам удобно:
На залитой солнцем веранде, чтобы наслаждаться утренним кофе.
На уютном балконе, создавая свой личный уголок для релаксации.
В тенистом саду, превращая его в идеальное место для пикников и отдыха.
Даже дома, добавляя нотку элегантности и функциональности в вашу гостиную или столовую.
Комплект складной мебели KONWAY Изи 3 – это ваш выбор в пользу стиля, комфорта и безупречного качества. Создайте идеальное пространство для отдыха и наслаждайтесь каждым моментом!
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Вес28 кг
- Материалалюминий, текстилен
- Цветантрацит
Параметры упаковки
- Ширина упаковки740 мм
- Высота упаковки500 мм
- Объём упаковки0.50 м3
- Изделия стопируютсяНет